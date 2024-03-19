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130 миллионов тенге не заплатили строителям, возводившим дома по госпрограмме в Актобе

строителям не оплатили за работу в Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 21:43 Фото: pixabay
19 марта в Актобе перед областным акиматом собрались строители, которые возводили дома по госпрограмме. Многоэтажки уже готовы к сдаче, но субподрядчикам четвертый месяц не выплачивают зарплату. По словам собравшихся, общий долг превышает 130 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Больше ста человек устали ждать денег и обратились с заявлением в инспекцию по труду. Однако, отмечает КТК, никаких результатов пока не увидели.

"Нас на объекте было много. Около 35 ИП, и в каждом из них по три-четыре человека. Я сам кафельщик. Лично мне застройщик должен около миллиона. Почти четыре месяца ждем денег. Одни обещания, но зарплаты нет". Строитель Дархан Себепов

Возмущенные люди строили три девятиэтажки в жилом массиве Есет батыр. Закончили возводить дома по госпрограмме еще до Нового года. Но застройщик, привлекший их к работам, говорят, не торопится отдавать деньги.

В самой стройкомпании по телефону объяснили, якобы ждут поступления из бюджета. Обещают расплатиться после праздников. Но люди обещаниям не верят. Они коллективно обратились в управление по инспекции труда. Там рассказали, что компания уже была замешана в подобных скандалах. Обещают помочь строителям. Но только в рамках своих полномочий.

"Это уже не первый раз. В прошлом году было. Надеюсь, в ближайшее время, как они обещают, погасят задолженность. Сразу предписание выдадим. В ближайшее время штрафные санкции в административном порядке и будем искать пути для устранения нарушения". Замруководителя управления по инспекции труда Актюбинской области Талгат Искарин

Ранее сообщалось, может ли работодатель выдавать зарплату наличными, если на карту сотрудника наложен арест.

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