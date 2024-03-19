Трассу в ВКО закрыли из-за угрозы схода снежных лавин

Фото: "КазАвтоЖол"

По состоянию на 21:45 19 марта, в связи с ухудшением погодных условий, введено ограничение движения, которое действует на одной автодороге республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

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