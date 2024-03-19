Трассу в ВКО закрыли из-за угрозы схода снежных лавин
Фото: "КазАвтоЖол"
По состоянию на 21:45 19 марта, в связи с ухудшением погодных условий, введено ограничение движения, которое действует на одной автодороге республиканского значения, сообщает Zakon.kz.
В Восточно-Казахстанской области для всех видов транспорта закрыта трасса Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи – с. Ушановское – г. Алтай.
На трассе возникла угроза самопроизвольного схода снежных лавин.
"На автодорогах республиканского значения задействовано 293 единиц техники и 321 человек"."КазАвтоЖол"
Ранее сообщалось, что в 12 областях Казахстана на 20 марта объявлено штормовое предупреждение.
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