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Трассу в ВКО закрыли из-за угрозы схода снежных лавин

закрытые дороги, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 22:05 Фото: "КазАвтоЖол"
По состоянию на 21:45 19 марта, в связи с ухудшением погодных условий, введено ограничение движения, которое действует на одной автодороге республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

В Восточно-Казахстанской области для всех видов транспорта закрыта трасса Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи – с. Ушановское – г. Алтай.

На трассе возникла угроза самопроизвольного схода снежных лавин.

"На автодорогах республиканского значения задействовано 293 единиц техники и 321 человек"."КазАвтоЖол"

Ранее сообщалось, что в 12 областях Казахстана на 20 марта объявлено штормовое предупреждение.

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