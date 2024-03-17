Трассу закрыли в Восточно-Казахстанской области из-за угрозы схода лавин

Фото: pixabay

По состоянию на 21:00 17 марта 2024 года в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения на одной автодороге республиканского значения в Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

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