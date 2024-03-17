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Трассу закрыли в Восточно-Казахстанской области из-за угрозы схода лавин

Трассу закрыли в Восточно-Казахстанской области из-за угрозы схода лавин , фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 21:38 Фото: pixabay
По состоянию на 21:00 17 марта 2024 года в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения на одной автодороге республиканского значения в Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Восточно-Казахстанская область – одна автодорога общей протяженностью 160 км. (В связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин): 

  • Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон – Карагай – Рахмановские ключи –  с. Ушановское – г. Алтай (для всех видов автотранспорта).

На автодорогах республиканского значения задействовано 266 единиц техники и 298 человек.

Ранее "Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение по территории Казахстана на 18 марта. По прогнозам синоптиков, в ряде регионов Казахстана ожидается сильный ветер и туман

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Диана Абдуллаева
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