Трассу закрыли в Восточно-Казахстанской области из-за угрозы схода лавин
Фото: pixabay
По состоянию на 21:00 17 марта 2024 года в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения на одной автодороге республиканского значения в Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.
Восточно-Казахстанская область – одна автодорога общей протяженностью 160 км. (В связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин):
- Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон – Карагай – Рахмановские ключи – с. Ушановское – г. Алтай (для всех видов автотранспорта).
На автодорогах республиканского значения задействовано 266 единиц техники и 298 человек.
Ранее "Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение по территории Казахстана на 18 марта. По прогнозам синоптиков, в ряде регионов Казахстана ожидается сильный ветер и туман.
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