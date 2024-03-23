Политические репрессии: родственники узнали о судьбе деда и отца почти через 70 лет

Политические репрессии оставили неизгладимый след в жизни предков жительницы Костаная Разии Тасмагамбетовой. Страшные события 1930 годов, аресты и расстрелы заставили надолго забыть их о своих корнях. Историю семьи узнал корреспондент Zakon.kz.

Из волостного в осужденного

"Я выросла в казачьей станице села Краснинский Верхнеуральского района Челябинской области. Мы жили с бабушкой Рсалды и в нашей семье строго придерживались всех казахских традиций и обычаев: бабушка нас постоянно учила запоминать "жеті ата": род – қыпшақ, көлдене – былғаші. Она рассказывала, что наш дедушка был баем и его раскулачили. Бабушка и родители учили тому, что если к нам подойдут люди в черном, не разговаривать с ними и бежать сразу домой, видимо, у них остался страх на всю жизнь", – поделилась Разия Тасмагамбетова.

Ее дедушка Рахмет Мананов родился в 1865 году в Саройской волости в ауле № 8 Кустанайского уезда (сейчас Карабалыкский район Костанайской области). До революции он был волостным, разбирал судебные тяжбы между людьми, имел собственную печать. По словам бабушки, их предки работали с купцами братьями Яушевыми. Бабушка Разии считала, что на деда Рахмета донос написали свои, возможно, даже родственники. 5 марта 1930 года его арестовали, а перед этим двух его братьев расстреляли за аулом. Видимо, эти события так сильно повлияли на семью, что все родственники из-за страха перед властью всегда старались молчать о своем происхождении, и почти 70 лет ничего не знали, почему арестовали Рахмета Мананова.

Фото из архива семьи Рахметовых

Тайна разглашению не подлежит

"В 1999 году я приехала в Россию к родителям, и отец первый раз со мной заговорил на эту тему. Он попросил сходить в Комитет национальной безопасности (КНБ) и узнать о судьбе дедушки. На первый встрече с сотрудником ведомства я рассказала о своей семье, оставила все данные. Примерно в октябре меня попросили прийти. В специальной комнате показали дело моего дедушки. Папка называлась "Дело Рахмета Мананова, Тынышбаева и других" и была достаточно объемной", – отметила собеседница.

Но тогда Разие Мухтаровне разрешили посмотреть только те страницы дела, в которых были закладки. В нем имелась и фотография дедушки размером 3*4 см. Затем она подписала расписку о неразглашении тайны. Ей сказали, что ее деда реабилитировали 12 июля 1999 года. А реабилитацию провела прокуратура города Алматы. Уже позже женщине выдали справку, в которой говорилось, что Рахмет Мананов был арестован 5 марта 1930 года. Его обвинили по 12 пунктам. Сначала он находился 6 месяцев в тюрьме в Кустанае. Затем "тройка" ОГПУ приговорила его к трем годам заключения и трем годам выселения. Ему запретили жить на территории Казахстана. Он отбывал срок в городе Уральске, где и умер в тюрьме.

Фото из семейного архива Рахметовых

Квашеная капуста и доброта

Еще задолго до ареста Рахмет отдал своего старшего сына Тастымурата брату Тасбеку, так как у него не было детей. Мальчику дали другую фамилию, что спасло его от преследований. А жизнь его маленького брата Мухтара и его матери Рсалды была очень тяжелой и стала выживанием.

"В 1932 году во время голода моему отцу было четыре года, а Тастымурат уже был взрослым и по работе в комсомоле находился в селе Желкуар Житикаринского района. Тогда бабушка с моим отцом поехали к нему. В тот год почти не было дождей, и был сильный голод. По утрам многие определяли, живы ли люди или нет, по дыму из домов: идет дым, значит, люди живы, нет дыма – нет в живых никого. Были частые случаи каннибализма", – вспоминает Разия Мухтаровна.

Жертвой такого случая однажды чуть не стала и бабушка Разии. Ее пригласили соседи и накормили супом, а также дали самогонки. Она почувствовала помутнение в голове, видимо, алкоголь подействовал. Хорошо, что в это время пришел Тастымурат и забрал ее. Только потом Рсалды догадалась, что это был за суп, и зачем ее пригласили соседи.

"Спасал семью от голодной смерти паек, который получал Тастымурат, и доброта других сельчан. Бабушка была достаточно религиозным человеком и во время намаза всегда упоминала деда Михаила, который жил тогда неподалеку. Однажды он угостил ее квашеной капустой и рассказал, что из нее можно делать "затируху". Два раза в неделю она ходила к соседям, и они давали ей немного капусты и кожуру от картошки. Из лебеды на ручной мельнице она молола муку. Так они прожили зиму, а весной решили вернуться домой в Карабалык. Шли назад пешком: бабушка несла на себе моего папу, а с двух сторон дороги лежали умершие от голода люди", – отметила собеседница.

Страшные годы закончились, жизнь стала потихоньку налаживаться, но семья Рахметовых из Карабалыкского района перебралась в Челябинскую область, где и родилась Разия, ее братья и сестры. А выйдя замуж, Разия Мухтаровна вернулась на родину и стала жить в Костанае.

Стоит добавить, что таких историй предков костанайцев, попавших под гонения, исследователи из Региональной комиссии по сбору и изучению материалов, касающихся политических репрессий в Казахстане, собрали несколько тысяч, но чаще всего они сформированы из коротких строк, взятых из официальных документов.

Историй, которые рассказали сами потомки репрессированных граждан, не так много, одна из них – о предках Аманбая Жунусова, вошедшая в один из многочисленных сборников, выпущенных в процессе трехлетней работы исследователей.

Среди костанайцев есть и те, кто самостоятельно по крупицам собирает истории своих предков, которые не раз подвергались гонениям, но система их не сломала. Немало страшных страниц и в истории Кызылорды, которая "благодаря" репрессиям стала многонациональной.