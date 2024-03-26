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Какой будет погода в Казахстане 27 марта

Какой будет погода в Казахстане 27 марта, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 17:13 Фото: freepik
Корреспондент Zakon.kz узнал, какой будет погода в Казахстане в среду, 27 марта 2024 года.

По данным РГП "Казгидромет", активный циклон с центром над Западным Казахстаном и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы обусловят дождливую и ветреную погоду на большей части республики.

"И только на востоке и юго-востоке страны отрог антициклона сохранит погоду без осадков. По Казахстану ожидается туман, на юге – гроза, на северо-западе, севере, в центре – гололед", – дали прогноз синоптики.

Ранее специалисты "Казгидромета" рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток – с 27 по 29 марта 2024 года. Подробности здесь.

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