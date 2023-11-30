Сгоревший хостел в Алматы работал незаконно

В акимате рассказали, что хостел Almaty Hostel был размещен незаконно, с нарушением санитарно-эпидемиологических, строительных требований и правил пожарной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Ранее начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев сообщил, что подвал незаконно переоборудовали в хостел.

В акимате рассказали, кто является собственником.

"Собственником здания является ТОО "КУСА Халык". Арендатор – ТОО "ALA Hostel", договор аренды от 21 сентября 2023 года", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что целевое назначение земельного участка: для эксплуатации и обслуживания магазина.

"Данный объект переоборудован под хостел полтора месяца назад. Площадь хостела составляет 457 кв. м", – рассказали в акимате.

Согласно закону "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК" при переоборудовании помещений необходимо получение разрешительных документов. Управление городского планирования и урбанистики разрешительные документы на переоборудование не выдавало.

"При изменении функционального назначения с магазина на хостел необходимо выполнение санитарно-эпидемиологических, строительных требований и правил пожарной безопасности. Размещение хостелов в подвальных и цокольных этажах запрещено согласно п. 23 Санитарно-эпидемиологических требований", – рассказали в ведомстве.

Ранним утром 30 ноября в Алматы загорелся хостел по улице Ади Шарипова. На данный момент известно о 13 погибших. Двух человек госпитализировали с отравлением угарным газом. По факту пожара зарегистрировано уголовное дело.