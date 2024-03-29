Семья с восемью детьми попала в водно-ледяную ловушку на трассе Актюбинской области

Житель села Уил ночью с супругой и восемью несовершеннолетними детьми попали в водно-ледяной затор на трассе Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Департамент полиции Актюбинской области, чрезвычайный случай произошел в ночь на 28 марта.

"Житель села Уил ночью с супругой и восемью несовершеннолетними детьми на автомашине выехал из села в город Актобе. Однако, отьехав несколько километров, вблизи поселка Кемер на трассе они попали в окружение сильного водно-ледяного затора. Машина в миг оказалось среди воды и с обеих сторон зажата льдом. Оставшись с несовершеннолетними детьми в подтопленном авто, он позвонил жителям поселка Кемер и попросил помощи", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на помощь вместе с сельчанами первым поспешил участковый инспектор полиции Саралжинского сельского округа Есболат Адильханов, который привез жителей на своем служебном авто и незамедлительно приступил к спасательным работам.

"Они с помощью своих автомобилей перекрыли путь льдам. В течение часа по воде на руках благополучно вынесли детей, а также спасли их родителей из ледяного плена и перевезли в безопасное место", – сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области талые воды затопили 236 жилых домов, эвакуированы 2870 человек, из них 1279 детей.