Талые воды затопили трассы в пяти областях Казахстана

Движение автотраспорта ограничено на шести автодорогах республиканского значения в пяти областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил Национальный оператор по управлению автомобильными дорогами "КазАвтоЖол", по состоянию на 1 апреля 2024 года в 18:00 перелив талых вод произошел на пяти участках общей протяженностью 980 метров в Абайской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской и Улытауской областях.

"Ограничение движения распространяется на шести автодорогах республиканского значения в пяти областях на протяженности 410 км. На данный момент на республиканских дорогах задействовано 599 единиц техники и 1503 человека", – говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты "КазАвтоЖол" работают круглосуточно, чтобы восстановить дорожное движение после паводковых ситуаций.

Ранее глава государства оценил масштабы паводков. По словам Касым-Жомарта Токаева, пик нынешних паводков еще не пройден. Президент заявил, что ситуация может в любой момент резко ухудшиться. Также он заверил казахстанцев в том, что государство примет меры по обеспечению компенсации потерь.

