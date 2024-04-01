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Талые воды затопили трассы в пяти областях Казахстана

Талые воды затопили трассы в пяти областях Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 19:18 Фото: "КазАвтоЖол"
Движение автотраспорта ограничено на шести автодорогах республиканского значения в пяти областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил Национальный оператор по управлению автомобильными дорогами "КазАвтоЖол", по состоянию на 1 апреля 2024 года в 18:00 перелив талых вод произошел на пяти участках общей протяженностью 980 метров в Абайской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской и Улытауской областях. 

"Ограничение движения распространяется на шести автодорогах республиканского значения в пяти областях на протяженности 410 км. На данный момент на республиканских дорогах задействовано 599 единиц техники и 1503 человека", – говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты "КазАвтоЖол" работают круглосуточно, чтобы восстановить дорожное движение после паводковых ситуаций.

Ранее глава государства оценил масштабы паводков. По словам Касым-Жомарта Токаева, пик нынешних паводков еще не пройден. Президент заявил, что ситуация может в любой момент резко ухудшиться. Также он заверил казахстанцев в том, что государство примет меры по обеспечению компенсации потерь.

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