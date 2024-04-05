В Минпросвещении бьют тревогу на фоне фактов жестокого обращения с детьми

Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова в связи с последними фактами жестокого обращения с детьми сделала заявление, сообщает Zakon.kz.

Она опубликовала 5 апреля пост на своей странице в Instagram.

"В нашем обществе существует проблема, которую мы не можем игнорировать. Это проблема насилия и жестокости в отношении детей. Мы все должны осознать, что каждый ребенок имеет право на безопасную и заботливую среду, в которой он может расти и развиваться. Никакие обстоятельства не могут оправдать насилие в отношении детей. Мы не можем позволить этому продолжаться. Призываем всё общество не закрывать глаза на такие инциденты, а активно вмешиваться и поддерживать детей в борьбе за их права и безопасность", – написала Насымжан Оспанова.

По ее словам, казахастанцы должны вместе обеспечить защиту прав детей и всеми способами предотвращать случаи насилия.

"Призываем всех присоединиться к этой борьбе. Вместе мы можем создать общество, в котором дети будут чувствовать себя счастливо, безопасно, беззаботно и защищенно. Мы должны быть бдительными и реагировать на признаки насилия, обращаясь за помощью и поддержкой. Поддерживайте детей, обучайте их правам и защищайте их от насилия. Давайте вместе сделаем все возможное, чтобы обеспечить каждому ребенку благополучное будущее", – подчеркнула председатель Комитета по охране прав детей.

Она также сообщила, что о случаях жестокого обращения с детьми всегда можно сообщить по номеру "111", который доступен 24/7.

"Кроме того, в каждом регионе действуют Уполномоченные по правам ребенка, готовые помочь в решении проблемы. А также во всех школах страны установлены QR-коды для доступа к чату "Бала қорғау". Мы все вместе должны защищать права детей. Это наша общая ответственность, и только объединив усилия, мы сможем добиться реальных изменений", – заключила Насымжан Оспанова.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, как женщина избивает свою дочь. На кадрах она сначала нападает на нее с ножом, затем бьет мусорным ведром по лицу, а после бьет руками и ногами.

Также сообщалось, что жестокое обращение воспитателя с ребенком в детсаду Костаная попало на видео. На кадрах видно, как женщина сначала грубо бьет ребенка и он падает. Потом с силой хватает его за руку и садит на стул.

