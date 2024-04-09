О сложной паводковой обстановке в СКО рассказал замакима
По данным замакима, паводковая обстановка по области остается также сложной. Дополнительно 8 апреля вечером прибыли 314 военнослужащих Министерства обороны, применяется техника, закрепленная за организациями.
"Наполняемость Сергеевского водохранилища – 182%. Заторов по пойме реки Есиль не наблюдается. Перелив на водохранилище составляет 425 см. Остается угроза подтопления трех районов и города Петропавловска", – проинформировал заместитель акима области.
Он сообщил, что паводковая ситуация находится в режиме постоянного мониторинга.
"Покрытие снегом составляет 30%. Сохраняется угроза подтопления 219 населенных пунктов. Подтопленными остаются 13 домов из 40. Эвакуировано 286 человек, возвращены домой 44. Подтоплены 111 придомовых территорий. У нас прибыли силы МЧС в количестве 117 человек, семи единиц техники, 10 единиц плавательных средств, 48 мотопомп из Туркестанской, Карагандинской и Павлодарской областей", – дополнил Канат Дузелбаев.
По его словам, вся имеющаяся техника сейчас работает на укрепление, инженерных работах.
"На дорогах у нас зарегистрировано 59 переливов. Из них 19 действующих. Вскрыто семь участков дорожного полотна. Проводятся работы по откачке воды, очищению арыков, расширению и углублению каналов. Заготовлено 80 тыс. единиц мешкотары. На данный момент уложена 41 тыс. Задействовано 1874 человека личного состава и 1154 волонтера, 286 единиц техники, 146 мотопомп, 20 плавательных средств".
Идет укрепление защитных обвалований вокруг Петропавловска и населенных пунктов Кызылжарского района.
Также с 9 апреля начался прием заявлений на выплату компенсаций в Тайыншынском районе.
8 апреля 2024 года заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Мурат Кангужинов рассказал, когда ждать пика паводков в Петропавловске.