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О сложной паводковой обстановке в СКО рассказал замакима

Паводки, ЧП, СКО, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 11:39 Фото: akorda.kz
Заместитель акима Северо-Казахстанской области Канат Дузелбаев 9 апреля рассказал о ситуации в регионе из-за паводков и начале выплат пострадавшим, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным замакима, паводковая обстановка по области остается также сложной. Дополнительно 8 апреля вечером прибыли 314 военнослужащих Министерства обороны, применяется техника, закрепленная за организациями.

"Наполняемость Сергеевского водохранилища – 182%. Заторов по пойме реки Есиль не наблюдается. Перелив на водохранилище составляет 425 см. Остается угроза подтопления трех районов и города Петропавловска", – проинформировал заместитель акима области.

Он сообщил, что паводковая ситуация находится в режиме постоянного мониторинга.

"Покрытие снегом составляет 30%. Сохраняется угроза подтопления 219 населенных пунктов. Подтопленными остаются 13 домов из 40. Эвакуировано 286 человек, возвращены домой 44. Подтоплены 111 придомовых территорий. У нас прибыли силы МЧС в количестве 117 человек, семи единиц техники, 10 единиц плавательных средств, 48 мотопомп из Туркестанской, Карагандинской и Павлодарской областей", – дополнил Канат Дузелбаев.

По его словам, вся имеющаяся техника сейчас работает на укрепление, инженерных работах.

"На дорогах у нас зарегистрировано 59 переливов. Из них 19 действующих. Вскрыто семь участков дорожного полотна. Проводятся работы по откачке воды, очищению арыков, расширению и углублению каналов. Заготовлено 80 тыс. единиц мешкотары. На данный момент уложена 41 тыс. Задействовано 1874 человека личного состава и 1154 волонтера, 286 единиц техники, 146 мотопомп, 20 плавательных средств".

Идет укрепление защитных обвалований вокруг Петропавловска и населенных пунктов Кызылжарского района.

Также с 9 апреля начался прием заявлений на выплату компенсаций в Тайыншынском районе.

8 апреля 2024 года заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Мурат Кангужинов рассказал, когда ждать пика паводков в Петропавловске.

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