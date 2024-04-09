Паводки в Актюбинской области: часть населенных пунктов без электричества, другая с затопленными дорогами

Заместитель акима Актюбинской области Асылбек Есенбаев 9 апреля 2024 года рассказал о текущей паводковой ситуации в регионе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, за последние два-три дня уровень воды в Каргалинском водохранилище поднялся из-за осадков. Так, на 8:00 8 апреля уровень воды составлял 350 кубометров, в 15:00 – 300 кубометров, в 18:00 – 200 кубометров. Сегодня, 9 апреля, в 4:00 – 100 кубометров. Тем не менее уровень воды в водохранилище продолжают проверять каждые два часа.

В целом, как отметил замакима, паводковая ситуация в регионе в настоящее время стабильная.

"Однако 695 абонентов в 27 населенных пунктах области остаются без электричества. 500 из них были временно охвачены генераторами, обеспечивающими электричество. Кроме того, в результате затопления и размыва участков дорог временно прервано дорожное сообщение с 11 населенными пунктами региона. Реставрационные работы ведутся круглосуточно. Сегодня открылась кольцевая развязка по направлению Алға – Қарабұлақ. Сообщение по направлению Алға – Бесқопа также будет восстановлено", – сообщил Асылбек Есенбаев.

Он уточнил, что всего в результате наводнений в регионе пострадало 1087 жилых домов, 47 зданий и сооружений, 232 двора и 852 дачных дома.

"Для подсчета материального ущерба от наводнения создана отдельная комиссия каждого района, получено 2652 заявления, проводятся оценочные работы. 206 человек из семей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию из-за наводнения, уже получили единовременную социальную выплату в общей сумме 64 млн тенге. Работа в этом направлении продолжается", – добавил Асылбек Есенбаев.

Ранее в МЧС сообщили, что в девяти регионах страны продолжают действовать 29 ЧС местного масштаба – это Актюбинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Улытауская, Акмолинская, Карагандинская, Атырауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.