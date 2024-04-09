Какую помощь получат казахстанцы, оказавшиеся в условиях ЧС

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 9 апреля 2024 года провел совещание по мерам, касающимся ликвидации последствий паводков. Заслушаны заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова и профильные министры. На сегодня в свои жилища вернулись почти 8 тыс. человек, сообщает Zakon.kz.

Глава правительства поставил перед министерствами социального блока во главе с вице-премьером задачи по оказанию всемерной поддержки жителям, оказавшимся в условиях ЧС.

Обеспечение временным жильем

"С начала паводков эвакуированы 86 тыс. наших жителей. В пунктах временного размещения сейчас проживают 8472 человека. Места эвакуации – это временная мера. Надо определить временное жилье для всех семей, чьи дома признаны негодными для проживания, без каких-либо исключений", – подчеркнул Олжас Бектенов.

В то же время до момента переселения особое внимание поручено обратить на поддержание работы эвакуационных пунктов. Акиматам необходимо обеспечить жителей качественным питанием, соответствующими санитарно-гигиеническими средствами, доступом к медицинским услугам.

В свою очередь, процесс расселения с эвакопунктов во временное проживание должен быть гибким. В случае, если жители предпочитают не покидать свои дома в регионах, где пик паводков уже пройден, акиматам необходимо оказать соответствующую помощь. В то же время оставленные дома будут находиться под контролем Министерства внутренних дел РК для исключения мародерства.

Образование

"В 10 регионах нашей страны сейчас действует режим ЧС. Свыше 130 школ переведены на дистанционный формат обучения, но образовательный процесс детей из зон эвакуации прерван. Министерству просвещения поручаю освободить школьников от сдачи текущих экзаменов и тестов. Более того, необходимо в дальнейшем помочь им наверстать упущенное время", – отметил Олжас Бектенов.

Кроме того, поручено проработать вопрос обеспечения техническими средствами преподавателей и школьников в зонах ЧС после завершения активной фазы подтоплений.

Здравоохранение

"Мы видим, что некоторые жители в регионах с режимом ЧС обеспокоены эпидемиологической ситуацией и опасаются риска появления вспышек инфекционных заболеваний среди пострадавшего населения. Министерству здравоохранения поручаю держать вопрос на особом контроле и информировать жителей. В регионах после стабилизации паводковой ситуации нужно провести комплексные меры по очистке территорий и проведению дезинфекционных мероприятий, очистке и дезинфекции водопроводных систем и сооружений, децентрализованных систем водоснабжения. Акиматам в свою очередь уже даны поручения по организации подвоза воды", – подчеркнул глава правительства.

Эпизоотическая ситуация

В целях недопущения ухудшения эпизоотической обстановки в зонах подтопления Министерству сельского хозяйства РК и Республиканскому противоэпизоотическому отряду совместно с акиматами областей поручено оперативно завершить сбор и утилизацию павших животных. Соответствующая техника, штат сотрудников и необходимые дезинфекционные средства для проведения ликвидационных мероприятий имеются.

Восстановление инфраструктуры

"По строительству домов разработан типовой проект индивидуального жилого дома. В то же время важно в приоритетном порядке отремонтировать объекты социальной инфраструктуры: это школы и детсады, больницы и поликлиники. Качество строительных работ держать на повышенном контроле", – сказал Олжас Бектенов.

Он поручил отработать действенный механизм и довести его до всех регионов.

"Не должно быть двусмысленных толкований. Контроль за деньгами будет усилен благодаря участию представителей общественности", – резюмировал премьер-министр.

Ранее Олжас Бектенов в Петропавловске проверил работы по укреплению дамб, предназначенных для защиты города и близлежащих населенных пунктов от паводков в случае перелива реки Есиль.

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