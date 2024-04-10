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Фотограф показал красивый снимок проспекта, о котором не знали алматинцы

Фотограф показал красивый снимок проспекта, о котором не знали алматинцы, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 12:03 Фото: unsplash
Оказывается, не все жители Алматы знали про существование проспекта Алатау, который находится в Наурызбайском районе южной столицы. Об этом стало известно из публикации фотографа и блогера Дмитрия Доценко, сделанной в Instagram 9 апреля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

В записи под публикацией фотограф отметил, что обожает новые районы Алматы.

"Сфотографировал проспект с красивым и соответствующим городу названием – Алатау. Как вам вид? Спросил знакомых алматинцев, оказалось, что немногие вообще знают про эту улицу. А ведь она очень живописна – широкая, зеленая, с прямым видом на красивые пики Каменский и Каргалинский", – написал Дмитрий Доценко.

Также он выразил надежду, что пр. Алатау будет только хорошеть и в скором времени станет таким же символом города, как проспекты Абая, аль-Фараби, Достык.

Фолловеры, как всегда, были в восторге от работы фотографа и поинтересовались у него, где находится этот проспект:

  • "Шикарнейший вид".
  • "А это где конкретно?"
  • "Красивая, но узкая улица".
  • "Ваши фотографии – это шедевры!"
  • "Фото красивое, конечно!... Вопрос возник, а где это?"
  • "Спасибо за фотографию, я до сих пор не знала эту улицу".
  • "О, я не знала, что у нас такой проспект есть. А где это?"
  • "Думаю, что за знакомые дома. Оказывается, я тут живу. Красота".
  • "Вид гор – потрясающий! Как всегда, браво лучшему фотографу нашего города!"
  • "Не знала, что есть такой проспект с красивым названием... Дмитрий, ваши работы прекрасны".
  • "Шикарный вид. Будто Алма-Ата 80-х годов. Без смога и лишней застройки. Спасибо, что умеете видеть прекрасное".

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