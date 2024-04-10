Правительство Казахстана "выплатит" по 22 млн тенге пострадавшим от паводков

В Казнете появилась фейковая информация о том, что якобы глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил выплатить по 22 млн тенге гражданам, пострадавшим от паводков, на строительство новых домов. Но это неправда, сообщает Zakon.kz.

Как заявили нам в Министерстве промышленности и строительства (МПС) РК, "слухи о выплатах по 22 млн тенге людям, пострадавшим от паводков, не соответствуют действительности".

"Правительство Казахстана планирует потратить по 22 млн тенге на строительство каждого дома, разрушенного паводками. Если быть точнее, речь идет о стоимости одного жилого дома площадью 80 кв. м, согласно эскизному проекту, который сейчас находится на стадии госэкспертизы", – сказала официальный представитель МПС РК Меруерт Ибраева.

Она подчеркнула, что эти средства будут выделены на строительство жилья для казахстанцев, пострадавших от паводков.

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Ранее в мессенджерах и социальных сетях казахстанцы распространили информацию о том, что якобы Министерство труда и социальной защиты населения РК выплачивает компенсации пострадавшим от паводков. Но 7 апреля 2024 года в ведомстве заявили, что информация "не соответствует действительности".