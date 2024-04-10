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В Казахстане из-за паводков снова закрывают трассы

В четырех областях Казахстана затоплены республиканские трассы, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 09:27 Фото: pxhere
В четырех областях Казахстана восемь участков республиканских трасс затопило талыми водами. Также действует ограничение движения в шести регионах страны. Об этом утром 10 апреля 2024 года Zakon.kz рассказали в АО "НК "КазАвтоЖол".

В нацкомпании уточнили, что причина – потепление и резкое таяние снега.

"По состоянию на 10 апреля 2024 года в 09:00 в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 8 участках общей протяженностью 3655 метров в 4 областях (Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Северо-Казахстанская)", – сказано в сообщении.

Также говорится, что ограничение движения распространяется на 14 автодорогах республиканского значения в 6 областях (Актюбинская, Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Мангистауская, Северо-Казахстанская) на протяженности 626 км.

"На данный момент на республиканских дорогах задействовано 365 единиц техники и 701 человек", – заключили специалисты.

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Ранее в Министерстве по чрезвычайным ситуациям заявили, что из подтопленных зон Казахстана эвакуированы более 88 тысяч человек, из них около 30 тысяч детей.

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