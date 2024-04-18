В каких городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия 19 апреля

В семи городах Казахстана: Актобе, Астана, Алматы, Балхаш, Жезказган, Караганда, Темиртау в пятницу 19 апреля ожидается повышенное загрязнение воздуха, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее в 11 областях Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение.