Маленькие герои, спасающие Атырау от наводнения, восхитили Казнет
На этот раз по социальным сетям активно распространяют видео из Атырау. На кадрах ребятишки с лопатами в руках наполняют мешки землей.
Автор видео подошел сначала к одному из мальчиков и поинтересовался, сколько ему лет. Улыбчивый Алдияр, самозабвенно копающий землю, ответил, что ему всего пять. Также рассказал, что пришел на место с мамой и сестренкой.
Примечательно, что в работе активно принимали участие, как мальчики, так и девочки.
Ранее героем Казнета стала 92-летняя жительница села Бейбарыс из Атырауской области. Несмотря на свой преклонный возраст женщина помогала жителям в берегоукреплении реки Урал. Позднее ее лично поблагодарил аким области Серик Шапкенов.
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По данным МЧС, спасатели продолжают работы в Атырауской области.
Фото: пресс-служба МЧС РК
В городе Кульсары ведут укрепление насыпной дамбы.
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