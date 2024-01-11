Сколько казахстанцев находятся в охваченном беспорядками Эквадоре

В Министерстве иностранных дел Казахстана корреспонденту Zakon.kz 11 января 2024 года рассказали, сколько наших соотечественников находятся в Эквадоре, где введен режим "внутреннего вооруженного конфликта".

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров уточнил, что в настоящее время в Эквадоре проживают и состоят на консульском учете семеро казахстанцев.

"Помимо них, там находится семья из трех человек, которые прибыли в эту страну как туристы. Консул обзвонил каждого, проинструктировал о мерах безопасности и находится с ними на постоянном контакте. Никто из граждан РК не пострадал", – рассказал он.

10 января 2024 года стало известно, что президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в стране режим "внутреннего вооруженного конфликта" после того, как вооруженные люди в прямом эфире взяли в заложники ведущих телеканала.

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По данным властей Эквадора, в результате беспорядков и вооруженных нападений из тюрем с разницей в несколько дней сбежали два опаснейших бандита.

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На фоне вспышки насилия со стороны местных преступных группировок властям Эквадора понадобилась американская помощь. Как заявил президент страны Даниэль Нобоа, "будет обмен российского и украинского металлолома на современное оборудование, современную технику на 200 млн долларов".