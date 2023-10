Конфликт на Ближнем Востоке: Израиль эвакуирует жителей близ сектора Газа

Тем временем не менее 20 тысяч человек в Газе покинули дома из-за обстрелов Израиля, заявили в управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.

По предварительным данным, 750 израильтян пропали без вести после атаки ХАМАС. Все они могли быть похищены.

Также более 300 жителей Израиля погибли, 1864 человека получили ранения.

"Хезболла" взяла на себя ответственность за обстрелы территории Израиля с севера.

В сети появились видео перестрелки на границе Ливана и Израиля. По последним данным, о причастности к ударам по трем позициям израильской армии в южном Ливане заявило движение "Хезболла".

Израиль начинает более массивную бомбежку территории Газы.

Мечеть в секторе Газа разбомбил Израиль в ходе ответных ударов по палестинскому анклаву.

В Сети появляется все больше кадров с убегающими от боевиков людьми.

These people who are running are secular from Israel, many are famous TikToker YouTubers. These people gathered on the beach for peace march, believed that Israel and Palestine could live together. Then suddenly Hamas terrorists came by boat and started firing indiscriminately… pic.twitter.com/d66650rEcv