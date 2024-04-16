Гость из Луизианы показал "мастер-класс" по строительству дамбы на Урале в Атырау
Фото: Штаб по ЧС Атырауской области
Иностранцы подключились к помощи с противопаводковыми работами в Атырау, сообщает Zakon.kz.
Вместе с местными жителями иностранцы укрепляют набережную Урала.
"Более 60 жителей городка "Достык", где проживают сотрудники крупных нефтяных компаний, в выходные приняли участие в строительстве дамб вдоль реки", – сообщили 16 апреля в Оперативном штабе по ЧС Атырауской области.
Организатором работ стал Джон Фелл из Южной Луизианы. Он рассказал, что знает о подготовке к паводкам с детства, и поделился своим опытом. Дело в том, что в Южной Луизиане наводнения происходят три-четыре раза в год.
Джон Фелл с самого начала паводков помогает волонтерам, а также участвует в берегоукрепительных работах в других точках города, как и прочие иностранцы.
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