Гость из Луизианы показал "мастер-класс" по строительству дамбы на Урале в Атырау

Иностранцы подключились к помощи с противопаводковыми работами в Атырау, сообщает Zakon.kz.

Вместе с местными жителями иностранцы укрепляют набережную Урала.

"Более 60 жителей городка "Достык", где проживают сотрудники крупных нефтяных компаний, в выходные приняли участие в строительстве дамб вдоль реки", – сообщили 16 апреля в Оперативном штабе по ЧС Атырауской области.

Организатором работ стал Джон Фелл из Южной Луизианы. Он рассказал, что знает о подготовке к паводкам с детства, и поделился своим опытом. Дело в том, что в Южной Луизиане наводнения происходят три-четыре раза в год.

Джон Фелл с самого начала паводков помогает волонтерам, а также участвует в берегоукрепительных работах в других точках города, как и прочие иностранцы.





15 апреля казахстанцев восхитила девочка, которая раздавала конфеты и печенье спасателям.