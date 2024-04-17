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Жара до +30°С ожидается в Казахстане

Жара до +30°С ожидается в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 12:46 Фото: unsplash
Казахстанские синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода по стране в ближайшие трое суток – с 18 по 20 апреля 2024 года.

Согласно прогнозу, столбики термометров ночью покажут колебание температуры, а днем значительное повышение температуры:

  • на западе, юге до +25+30°С,
  • на севере страны до +20+25°С,
  • на юго-востоке до +23+29°С.
"Большая часть территории республики будет находиться под влиянием обширного антициклона, в связи с чем ожидаются прекращение осадков и повышение дневных температур воздуха. Лишь на крайнем севере, восточных регионах и в горах юга-востока ожидается неустойчивый характер погоды, здесь под влиянием атмосферных фронтальных разделов, пройдут осадки (дождь, снег)".РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что по Казахстану в ночные и утренние часы прогнозируются туманы, в дневные часы ожидаются грозы. Вместе с тем по республике усилится ветер.

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Ранее сообщалось, что в Астане и 10 областях Казахстана на 17 апреля 2024 года объявлено штормовое предупреждение. Подробности по ссылке.

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