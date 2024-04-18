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Озвучены поселки в Актюбинской области, где сохраняется угроза подтопления

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 06:07 Фото: primeminister.kz
Ночью 18 апреля на брифинге в СЦК озвучены поселки в Актюбинской области, в которых сохраняется угроза подтопления, сообщает Zakon.kz.

Главный специалист Управления государственного пожарного контроля ДЧС Актюбинской области Асет Айтжанов перечислил пять населенных пунктов Иргизского района, где остается угроза подтопления. В числе таких поселков: Мамыр, Нура, Құйлыс, Жайсанбай и Белшер.

Спикер озвучил, что на текущий момент входе проведения превентивных мероприятий:

  • в поселке Мамыр возведена берегоукрепительная дамба длиной 3 км, шириной 4,5 м и высотой 2,5 м;
  • в поселке Жайсанбай возведена берегоукрепительная дамба длиной 3 км, шириной 5 м и высотой 2,7 м;
  • в селе Нура укреплена берегоукрепительная дамба длиной 5 км, шириной 4 м и высотой 3,5 м;
  • в селе Құйлыс возведена берегоукрепительная дамба длиной 2,5 км, шириной 4 м и высотой 3,5 м;
  • в селе Белшер возведена берегоукрепительная дамба длиной 1,5 км, шириной 3,5 м и высотой 3 м.
Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 06:07

Фото: ortcom.kz

Также стало известно, что в Мугалжарском, Кобдинском, Темирском, Уилском, Айтекебийском, Иргизском районах и городе Актобе продолжает действовать семь ЧС природного характера местного масштаба.

15 апреля военнослужащих привлекли к спасательной операции от паводков в Иргизском районе Актюбинской области.

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