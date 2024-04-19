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Кадры последствий наводнения в Кульсары показали с высоты

Кадры последствий наводнения в Кульсары показали с высоты, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 12:44 Фото: пресс-служба МЧС РК
Общественник Азамат Сарсенбаев из Актау продолжает снимать видео об обстановке в Кульсары. Кадрами затопленного города Атырауской области блогер поделился на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Ролик опубликован 19 апреля 2024 года.

"Атмосфера в Кульсары после паводков. Готовые декорации к фильмам про апокалипсис …" – гласит краткая подпись к публикации.

Ранее Сарсенбаев снял затопленное кладбище в Кульсары.

С момента объявления режима ЧС из города Кульсары эвакуировали 12 000 жителей, из них порядка 5000 – дети. Эвакуация кульсаринцев проводилась по трем направлениям: Атырау, вахтовый поселок Тенгиз и Бейнеуский район Мангистауской области.

Не обошлось без жертв. 7 апреля в Кульсары спасатели нашли тела двух мужчин без признаков жизни.

В городе возобновили деятельность продуктовые магазины и супермаркеты, а также общественный транспорт. Повсеместно ведется подключение коммунальной инфраструктуры.

По последним данным от Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), всего с начала паводка спасено и эвакуировано 118 180 человек. В эвакопунктах остается 8821 человек, из них 3885 детей. Остаются подтопленными 5989 частных жилых домов и 1091 дворовая территория в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях.

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Анастасия Московчук
Атырауская область Кульсары Паводки-2024 2024 год
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