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Новая петиция: в Казахстане предлагают запретить чиновникам азартные игры

Новая петиция: в Казахстане предлагают запретить чиновникам азартные игры, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 12:21 Фото: unsplash
Казахстанцы предложили запретить чиновникам азартные игры. Соответствующая петиция появилась 29 мая 2024 года на официальном портале epetition.kz. Автором является исполнительный директор республиканского общественного объединения (РОО) "Әділдік жолы" Дидар Смагулов, сообщает Zakon.kz.

Петиция адресована в Министерство туризма и спорта РК. Ее подписал 381 человек.

"Коррупция, хищения, растрата, подлоги, круговая порука – все это последствия лояльного отношения к азартным играм среди чиновников. Попадаются единицы. Однако в государственном масштабе проблема с чиновниками-лудоманами не решается. Необходимо ввести полный и беспрекословный запрет на азартные игры для госслужащих, бюджетников, военных, работников КНБ, МВД и других силовиков. Это, как любят говорить наши чиновники, "снизит коррупционные риски". Наши чиновники еще любят ссылаться на международный опыт. Так вот, в странах, таких как Филиппины и Монголия, уже действуют подобные запреты", – говорится в описании петиции.

Дидар Смагулов объяснил, почему решил создать петицию.

"На площадке Общественной палаты Мажилиса Парламента перед нами отчитались, что скоро госслужащим запретят азартные игры, что мы, естественно, поддержали. Каково же было мое удивление на днях, когда я получил информацию о том, что эту норму хотят отменить. Работает целая группа лоббистов, озвучиваются просто космические чеки... Если бы они просаживали только свои средства, так нет же – они это делают с бюджетными деньгами", – написал он в Facebook.

Исполнительный директор РОО привел несколько примеров:

  • с десяток полицейских Алматинской области проиграли в казино почти миллиард тенге, предназначенных на командировочные, зарплаты и премии;
  • чиновник из Жамбылской области проиграл в казино около 500 млн тенге доверчивых граждан;
  • бухгалтер из Актобе проиграл на ставках 413 млн тенге бюджета школы.

"Этот список можно продолжать бесконечно. И это только то, что всплыло в рамках расследования коррупционных дел. За все время произведена только одна официальная проверка казино Алматинской области и она показала, что 305 чиновников просадили там полмиллиарда тенге. Откуда такие деньги у слуг народа? Они больше похожи на слуг азарта. Друзья, это наша первая петиция из серии призывов, направленных прямо против коррупционеров. Пусть они придумывают новые схемы: мы просто не должны дать им возможности спокойно жить", – заключил Дидар Смагулов, обращаясь к казахстанцам.

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27 мая 2024 года стало известно, что новая петиция набирает обороты в Казахстане – граждане обратились в Министерство промышленности и строительства РК с петицией "За рост доходов народа! За развитие промышленности!".

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