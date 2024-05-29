Новая петиция: в Казахстане предлагают запретить чиновникам азартные игры

Петиция адресована в Министерство туризма и спорта РК. Ее подписал 381 человек.

Дидар Смагулов объяснил, почему решил создать петицию.

Исполнительный директор РОО привел несколько примеров:

"Этот список можно продолжать бесконечно. И это только то, что всплыло в рамках расследования коррупционных дел. За все время произведена только одна официальная проверка казино Алматинской области и она показала, что 305 чиновников просадили там полмиллиарда тенге. Откуда такие деньги у слуг народа? Они больше похожи на слуг азарта. Друзья, это наша первая петиция из серии призывов, направленных прямо против коррупционеров. Пусть они придумывают новые схемы: мы просто не должны дать им возможности спокойно жить", – заключил Дидар Смагулов, обращаясь к казахстанцам.