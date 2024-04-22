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Стал известен прогноз по пику половодья в ЗКО

Стал известен прогноз по пику половодья в ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 11:25 Фото: primeminister.kz
Вице-премьер Канат Бозумбаев поручил перебросить в Западно-Казахстанскую область еще 500 военнослужащих и спасателей из Мангистауской и Актюбинской областей, Астаны и Алматы для борьбы с пиком половодья. Об этом 22 апреля рассказали в пресс-службе правительства, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что 200 человек по линии МЧС и Минобороны уже прибыли в Уральск и приступили к работе.

"Канат Бозумбаев проинспектировал противопаводковые защитные сооружения по периметру Уральска. Прогнозируется, что пик половодья будет растянутым, в связи с чем вице-премьер поручил поднять земляные дамбы вдоль рек в зоне риска затопления еще на несколько метров", – говорится в сообщении.
Стал известен прогноз по пику половодья в ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 11:25

Фото: primeminister.kz

Также уточняется, что в сельских населенных пунктах ЗКО ситуация стабильная и находится под контролем. С начала паводкового периода в регионе возведено более 136 км дамб, в том числе 45 км в Уральске вдоль рек Жайык и Шаган.

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Утром 21 апреля 2024 года в реке Жайык было зафиксировано превышение критической отметки уровня воды в 8,5 м. В результате были затоплены дачные массивы, находящиеся в пойме реки. Вода также подступила к микрорайонам города близ рек Жайык и Шаган. Противопаводковые мероприятия в Уральске ведутся в усиленном режиме.

Стал известен прогноз по пику половодья в ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 11:25

Фото: primeminister.kz

Всего в работе по укреплению защитных сооружений было задействовано свыше 10,6 тыс. человек по области и 6,4 тыс. по городу, а также более 2 тыс. единиц техники, стянутых из других регионов Казахстана.

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Уровень воды в реке Жайык в Атырау превысил 4 метра
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