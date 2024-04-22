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Аида Балаева объяснила запрет для СМИ на работу в зоне паводков

Казахстан, Балаева, паводки , фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 19:07 Фото: пресс-служба МЧС РК
Министр культуры и информации Аида Балаева в кулуарах Мажилиса 22 апреля 2024 года объяснила, почему журналистам запрещено находиться в зоне паводков на западе Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, в зоне паводков ведутся работы по эвакуации населения и находиться там может быть опасно для жизни.

"Я не считаю это дискредитацией. Мы все-таки находимся в Астане и не знаем положение дел и в каких условиях работают сотрудники ЧС. Вчера буквально им пришлось спасать людей, которые изначально отказались от эвакуации. Поэтому, конечно, законодательные нормы об ограничении у них имеются, учитывая, что в первую очередь мы говорим о безопасности людей, в том числе и журналистов. Мы сидим в Астане, и в данном случае не могу сказать, что там происходит. Возможно, действительно, была вот очень сложная ситуация, что вам нельзя было туда идти. Поэтому давайте разберемся уже, когда все уладится", – добавила она.

Она отметила, что нужно исходить из тех правил, которые имеются в законодательстве.

"Я понимаю (что это работа СМИ – Прим. ред.), но это не значит, если вы, например, в условиях, когда идут спасательные работы, вы осуществляете свою деятельность, кто-то утонет, пострадает. Кто за это будет отвечать? Нет, я не считаю, что это попытка цензурирования. Я считаю, что это как раз-таки забота о жизни людей. Я считаю, что информации более чем достаточно. Республиканский штаб работает в круглосуточном режиме, четыре раза в день проходят специальные брифинги. Все местные исполнительные органы дают комментарии. Министерство чрезвычайных ситуаций также дает комментарии, поэтому я не считаю, что вы ограничены в информации", – указала министр. 

22 апреля 2024 года в АО "НК "КазАвтоЖол" рассказали о паводковых ситуациях на автодорогах республиканского значения. Согласно информации, казахстанцам стоит воздержаться от поездок в пять областей страны. В них действуют ограничения на трассах из-за паводков.

Между тем, по данным Министерства водных ресурсов и ирригации (МВРИ), пик паводков еще не пройден в двух регионах – Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях.

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Министерство культуры и информации Мажилис Парламента РК Балаева Аида Казахстан Паводки-2024 2024 год
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