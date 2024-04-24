Специальный сайт для пострадавших от наводнения запустили в Казахстане
Сайт создан, чтобы аккумулировать на одной площадке всю необходимую в этом контексте информацию: актуальные данные о мерах поддержки, возможность подать онлайн-заявления, оперативные сводки, последние новости, заявления официальных лиц, релизы министерств и акиматов.
24 апреля вице-министр культуры и информации Канат Искаков на брифинге в СЦК напомнил, что каждому пострадавшему от паводка казахстанцу, представителю малого и среднего бизнеса (МСБ), сельского хозяйства будет оказана своевременная помощь. А для удобства и прозрачности этой работы на базе eGov mobilе разработали портал Qoldau.gov.kz.
Фото: СЦК
"Каждый гражданин, представитель МСБ или сельского хозяйства может получить доступ к этому мобильному приложению и загрузить свои заявления. Вы можете отслеживать, как это рассматривается, в интернете. На портале представлена информация о том, кому предоставляется компенсация, виды компенсаций, а также принимаются заявления на строительство или восстановление жилья вместо пострадавшего дома. Все в онлайн-формате", – сказал спикер.
Фото: СЦК
"С начала паводкового периода на базе СЦК развернут Республиканский информационный штаб. За это время проведено около 170 брифингов с участием представителей центральных и местных государственных органов. Правительство незамедлительно информирует о ситуации в пострадавших регионах, и обо всех мерах принятых для ликвидации последствий паводков. Важно, чтобы в ситуации, когда на фоне ЧС люди получают массу информации, у них была возможность проверить ее, свериться с официальным источником", – сказал спикер на брифинге в СЦК.
Каждый пострадавший от паводков человек сможет проверить информацию по себе. В ближайшее время этот функционал будет доступен на платформе.
23 апреля стало известно, что пострадавшие от паводков получат дополнительную финансовую помощь в размере до 150 МРП.