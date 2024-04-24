Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Специальный сайт для пострадавших от наводнения запустили в Казахстане

Специальный сайт для пострадавших от паводков, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 12:37 Фото: СЦК
Специальный ресурс для пострадавших от сильных паводков казахстанцев разработали на базе Службы центральных коммуникаций при президенте РК (СЦК), при участии Правительства, сообщает Zakon.kz.

Сайт создан, чтобы аккумулировать на одной площадке всю необходимую в этом контексте информацию: актуальные данные о мерах поддержки, возможность подать онлайн-заявления, оперативные сводки, последние новости, заявления официальных лиц, релизы министерств и акиматов.

24 апреля вице-министр культуры и информации Канат Искаков на брифинге в СЦК напомнил, что каждому пострадавшему от паводка казахстанцу, представителю малого и среднего бизнеса (МСБ), сельского хозяйства будет оказана своевременная помощь. А для удобства и прозрачности этой работы на базе eGov mobilе разработали портал Qoldau.gov.kz.

Специальный сайт для пострадавших от паводков, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 12:37

Фото: СЦК

"Каждый гражданин, представитель МСБ или сельского хозяйства может получить доступ к этому мобильному приложению и загрузить свои заявления. Вы можете отслеживать, как это рассматривается, в интернете. На портале представлена информация о том, кому предоставляется компенсация, виды компенсаций, а также принимаются заявления на строительство или восстановление жилья вместо пострадавшего дома. Все в онлайн-формате", – сказал спикер.
Как отметил заместитель директора СЦК Александр Белиловский, все данные на сайте будут обновляться и добавляться максимально оперативно.

Специальный сайт для пострадавших от паводков, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 12:37

Фото: СЦК

"С начала паводкового периода на базе СЦК развернут Республиканский информационный штаб. За это время проведено около 170 брифингов с участием представителей центральных и местных государственных органов. Правительство незамедлительно информирует о ситуации в пострадавших регионах, и обо всех мерах принятых для ликвидации последствий паводков. Важно, чтобы в ситуации, когда на фоне ЧС люди получают массу информации, у них была возможность проверить ее, свериться с официальным источником", – сказал спикер на брифинге в СЦК.

Каждый пострадавший от паводков человек сможет проверить информацию по себе. В ближайшее время этот функционал будет доступен на платформе.


23 апреля стало известно, что пострадавшие от паводков получат дополнительную финансовую помощь в размере до 150 МРП.

Читайте также

Суд, Астана, Бишимбаев
Дело Бишимбаева: что рассказала в суде ясновидящая
Известный блогер включил Алматы в список лучших городов мира
Известный блогер включил Алматы в список лучших городов мира
АФМ, хищения денег на строительстве гидросооружений
Защита от паводков: в АФМ озвучили подробности хищения 1 млрд тенге
Ирина Капитанова
Казахстан Паводки-2024 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Алматы три дня будут идти дожди
В Алматы три дня будут идти дожди
Синоптики дали прогноз по уровню воды на реке Урал
Синоптики дали прогноз по уровню воды на реке Урал
Большой объем воды, сброшенный с водохранилища России, проходит через Уральск
Большой объем воды, сброшенный с водохранилища России, проходит через Уральск
Алматы без воды, переписки Бишимбаева в день смерти Нукеновой, новые правила получения прав – итоги дня
Алматы без воды, переписки Бишимбаева в день смерти Нукеновой, новые правила получения прав – итоги дня
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: