Специальный сайт для пострадавших от наводнения запустили в Казахстане

Специальный ресурс для пострадавших от сильных паводков казахстанцев разработали на базе Службы центральных коммуникаций при президенте РК (СЦК), при участии Правительства, сообщает Zakon.kz.

Сайт создан, чтобы аккумулировать на одной площадке всю необходимую в этом контексте информацию: актуальные данные о мерах поддержки, возможность подать онлайн-заявления, оперативные сводки, последние новости, заявления официальных лиц, релизы министерств и акиматов.

24 апреля вице-министр культуры и информации Канат Искаков на брифинге в СЦК напомнил, что каждому пострадавшему от паводка казахстанцу, представителю малого и среднего бизнеса (МСБ), сельского хозяйства будет оказана своевременная помощь. А для удобства и прозрачности этой работы на базе eGov mobilе разработали портал Qoldau.gov.kz.





Фото: СЦК

"Каждый гражданин, представитель МСБ или сельского хозяйства может получить доступ к этому мобильному приложению и загрузить свои заявления. Вы можете отслеживать, как это рассматривается, в интернете. На портале представлена информация о том, кому предоставляется компенсация, виды компенсаций, а также принимаются заявления на строительство или восстановление жилья вместо пострадавшего дома. Все в онлайн-формате", – сказал спикер.

Как отметил заместитель директора СЦК Александр Белиловский, все данные на сайте будут обновляться и добавляться максимально оперативно.









Фото: СЦК

"С начала паводкового периода на базе СЦК развернут Республиканский информационный штаб. За это время проведено около 170 брифингов с участием представителей центральных и местных государственных органов. Правительство незамедлительно информирует о ситуации в пострадавших регионах, и обо всех мерах принятых для ликвидации последствий паводков. Важно, чтобы в ситуации, когда на фоне ЧС люди получают массу информации, у них была возможность проверить ее, свериться с официальным источником", – сказал спикер на брифинге в СЦК.