Морозы до -8 градусов и грозы: погода в Казахстане на выходные

Близится к завершению второй месяц весны. Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, к какой погоде нужно подготовиться жителям страны в эти выходные дни – с 27 по 29 апреля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

К примеру, специалисты подчеркивают, что 27 апреля на большей части страны под влиянием поля повышенного атмосферного давления ожидается погода без осадков.

Но 28-29 апреля на большей части Казахстана пройдут дожди с грозами.

"28 апреля – на юге, 29 апреля – на северо-западе, севере пройдут сильные дожди, возможно выпадение града. 29 апреля ночью в горных районах юго-востока республики пройдут дожди со снегом". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также сказано, что по Казахстану ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе возможна пыльная буря.

Что же касается температурного фона, в целом, ожидается постепенное повышение дневных температур.

"Однако в ночные часы 27-28 апреля в северной половине страны столбики термометров достигнут отметки -1-8°С ". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее специалисты объяснили причину резкого похолодания в Алматы. По их данным, погода формируется под влиянием активных фронтальных разделов, сместившихся с европейской территории России.