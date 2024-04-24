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Законодательство РК

Дело Бишимбаева: судебное следствие завершено

Следствие по делу Бишимбаева окончено, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 17:26 Фото: ВС РК
24 апреля судья Айжан Кульбаева объявила завершение судебного следствия по делу Куандыка Бишимбаева, сообщает Zakon.kz.

Уточнив, есть ли у участников процесса дополнения к судебному следствию, судья огласила:

"При таких обстоятельствах судебное следствие суд объявляет завершенным. И как того требует ст. 383 УПК РК, суд предоставляет сторонам время для подготовки к судебным прениям до 29 апреля 2024 года. 29 числа заседание будет продолжено, и начнем судебные прения", – объявила Кульбаева.

На процессе 24 апреля в суде допросили ясновидящую, показания которой разошлись с показаниями подсудимых Бишимбаева и Байжанова. Кроме того, в суде выступила домработница семьи.

В завершение процесса Куандык Бишимбаев повторил, что не признает вину в части умышленного убийства. 

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