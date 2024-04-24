Домработница в суде рассказала о ссоре Бишимбаева и Нукеновой

В Астане проходит очередное судебное заседание по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева. 24 апреля 2024 года суд допросил домработницу подозреваемого, которая рассказала о ссоре пары, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Домработница сообщила, что не была знакома со вторым подозреваемым Бахытжаном Байжановым в жизни, общались только по работе по телефону. Также она рассказала, что в алматинской квартире Бишимбаев и Нукенова жили редко, в основном находились в Астане.

"В их отсутствие в квартире никто не проживал. Когда их не было, то приходила и смотрела (за квартирой. – Прим. автора). Когда их не было, то не было необходимости готовить кушать. Но Куандык просил присматривать за газонами снаружи. Приходила для этого. Зимой, когда есть необходимость отапливать, то приходила, смотрела за печью", – рассказал свидетель Сеитова.

Также свидетель сообщила, что когда Бишимбаев и Нукенова приехали из Шымкента, то Салтанат заметила незнакомую заколку в прихожей перед зеркалом.

"Я ответила, что это заколка мамы Куандыка, но Салтанат не поверила. Потом они вышли и на лестнице разбирались, Салтанат обижалась на Куандыка. Потом они пошли в другую комнату, было слышно, как Салтанат говорила на повышенных тонах. Потом голос Куандыка тоже стал громким, но они недолго ругались", – дополнила домработница.

С ее слов, когда Салтанат Нукенова зашла на кухню, то домработница еще раз сказала, что заколка действительно принадлежит маме Куандыка, потому что у нее есть еще вещи здесь.

"Она сказала: "Да, хорошо". Через несколько дней, когда я пришла на работу, Куандык сказал, что сейчас приедет такси, надо собрать оставшиеся вещи Салтанат и передать их. Он уже собрал эти вещи", – дополнила домработница.

Позже Бишимбаев сообщил ей, что Салтанат Нукенова залезала в квартиру через окно, но он "отправил ее". Сеитова сама не видела этого всего, ей обо всем рассказал Куандык Бишимбаев.

Позже подсудимый ей рассказал, что скучал по Салтанат и попросил совета. Домработница ответила, что не может лезть в чужую семью, но посоветовала "дать друг другу возможность". После этого Куандык и Салтанат помирились, но с августа 2023 года она их не видела.

Помимо этого, во время допроса домработница сообщила, что не видела битую посуду или другие повреждения в квартире. Но один раз отправляла фотографию Бахытжану Байжанову разбитой двери. Но когда именно, домработница не смогла вспомнить.

До этого, 24 апреля, суд допросил ясновидящую, к которой обращался подозреваемый в день смерти Салтанат Нукеновой.

9 ноября 2023 года экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.

8 января 2024 года сообщалось, что расследование по делу Бишимбаева завершено. Позднее в МВД рассказали, что Куандыку Бишимбаеву, которого подозревают в смерти жены Салтанат Нукеновой, помимо "Убийства, совершенного с особой жестокостью", вменяют еще и "Истязание".

8 апреля в суде выступили два свидетеля – врач скорой помощи и патрульный полицейский.

4 апреля адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова озвучила причину смерти Салтанат Нукеновой.

1 апреля Куандык Бишимбаев выступил с речью в суде. Он попросил прощения у родных Салтанат Нукеновой. При этом он не признал себя виновным в умышленном, осознанном ее убийстве.

9 апреля в суде выступил свидетель, находившийся в ресторане в ночь убийства Нукеновой. В этот день также выступили судмедэксперт Тахир Халимназаров. Он рассказал, какие травмы были нанесены Салтанат Нукеновой и что стало причиной ее смерти.

11 апреля второй подсудимый Бахытжан Байжанов рассказал свою версию событий дня, когда умерла Салтанат Нукенова.