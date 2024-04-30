В семи областях Казахстана водохранилища почти полностью заполнены

В Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана 30 апреля рассказали о текущей ситуации на водохранилищах страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным официального представителя ведомства Молдир Абдуалиевой, четыре крупных водохранилища Западно-Казахстанской области заполнены в среднем на 88,5%. Уровень реки Жайык в Уральске составляет 828 см, за сутки он снизился на 10 см.

"В Акмолинской области Астанинское и Селетинское водохранилища заполнены на 100%. В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища также заполнены на 100%", – сообщила Молдир Абдуалиева на брифинге в СЦК.

Между тем в Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97%. В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам достигло около 83%. В Абайской области Шульбинское водохранилище заполнено на 39%.

"В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 98,5%. В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%", – добавила Молдир Абдуалиева.

По ее словам, собранная в водохранилищах вода будет использована в сельском хозяйстве и промышленности.

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