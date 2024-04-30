Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В семи областях Казахстана водохранилища почти полностью заполнены

В семи областях Казахстана водохранилища почти полностью заполнены водой, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 16:25 Фото: akorda.kz
В Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана 30 апреля рассказали о текущей ситуации на водохранилищах страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным официального представителя ведомства Молдир Абдуалиевой, четыре крупных водохранилища Западно-Казахстанской области заполнены в среднем на 88,5%. Уровень реки Жайык в Уральске составляет 828 см, за сутки он снизился на 10 см.

"В Акмолинской области Астанинское и Селетинское водохранилища заполнены на 100%. В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища также заполнены на 100%", – сообщила Молдир Абдуалиева на брифинге в СЦК.

Между тем в Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97%. В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам достигло около 83%. В Абайской области Шульбинское водохранилище заполнено на 39%.

"В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 98,5%. В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%", – добавила Молдир Абдуалиева.

По ее словам, собранная в водохранилищах вода будет использована в сельском хозяйстве и промышленности.

Ранее в Министерстве внутренних дел рассказали, как наказывают распространителей фейков о паводках.

Читайте также

Основное ЕНТ-2024: появилась важная информация для абитуриентов
Основное ЕНТ-2024: появилась важная информация для абитуриентов
школа, Казахстан, выпускной
Без излишеств и пышных торжеств: в Минпросвещения РК дали рекомендации по последнему звонку
Какой будет погода 1 мая в Астане, Алматы и Шымкенте
Какой будет погода 1 мая в Астане, Алматы и Шымкенте
Тамила Языкова
Новости: Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстан Паводки-2024 2024 год Водохранилища
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снегопад, ливень, гроза и град: трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту
Снегопад, ливень, гроза и град: трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту
девятую планету нашли астрономы на краю Солнечной системы
Существование девятой планеты на краю Солнечной системы доказали астрономы
В Казахстане вновь похолодает
В Казахстане вновь похолодает
Полиция Алматы опубликовала фото популярных мошенников
Полиция Алматы опубликовала фото подозреваемых в мошенничестве
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: