Защитник Бишимбаева выступила в суде на прениях

2 мая 2024 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны начались судебные прения по делу Куандыка Бишимбаева. Адвокат стороны защиты Лейла Рамазанова выступила в суде, cообщает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что от присяжных будет зависеть, можно ли будет назвать данный процесс справедливым.

"Здесь в зале судебного заседания прозвучало, что Бишимбаев очернял потерпевшую Салтанат, но у Куандыка не осталось другого выхода. Либо он признается в одном из самых тяжелых преступлений, предусмотренных в Уголовном кодексе Казахстана, что означает для него положить голову на плаху, либо рассказывает правду и ничего кроме правды. В том числе о Салтанат. Я не буду останавливаться на многочисленных нарушениях прав Куандыка Бишимбаева, скажу лишь, что конституционным правом не свидетельствовать против себя может воспользоваться каждый", – озвучила адвокат.

Защитник Бишимбаева считает, что в отношении подсудимого были допущены нарушения прав при назначении дополнительной экспертизы, проведенной по инициативе потерпевшей стороны.

"В ходе досудебного расследования практически во всех ходатайствах защите было отказано. По окончании скоропостижного следствия мы заявляли ходатайство о проведении 28 следственных действий в порядке статьи 297 уголовно-процессуального кодекса. В том числе и производстве отдельных видов экспертиз, но они так и не были проведены. Вам, присяжные заседатели, выпала тяжелая ноша, в отсутствие специальных познаний и необходимых экспертиз необходимо принять решение о виновности либо меньшей степени виновности Куандыка Бишимбаева по предъявленному обвинению", – сказала Лейла Рамазанова.

По ее мнению, имена Салтанат и Куандыка без его согласия, нарушая презумпцию невиновности, стали нарицательными в борьбе против домашнего насилия.

"Для того, чтобы понять, что произошло в ресторане Вao в ночь с 8 на 9 ноября и установить истину, в начале важно выяснить предшествующие этому ужасному дню события и доказаны ли истязания Салтанат. Обращаю внимание, что истязания не вменяются нашему подзащитному по обстоятельствам 9 ноября. Ему вменяется три эпизода истязания до 9 ноября, с марта по октябрь", – дополнила она.

Ранее суд объявил об окончании судебного следствия и переходе к прениям сторон. Прокурор Айжан Аймаганова озвучила позицию обвинения. Позже брат Салтанат Нукеновой – Айтбек Амангельды – обратился к присяжным и попросил справедливости. Также адвокат стороны потерпевших Жанна Уразбахова выступила в суде и заявила, что вина Бишимбаева и Байжанова в совершенном преступлении полностью доказана представленными стороной обвинения доказательствами. Такого же мнения придерживается адвокат Дамир Ишмаметов.

На предыдущем заседании, которое прошло 29 апреля 2024 года, судебные прения по делу Куандыка Бишимбаева не начались в положенный срок – подсудимые не явились в суд в связи с некими неполадками в конвойной службе. В итоге вместо 10:00 прения перенесли на 14:30. Вернувшись с перерыва, гособвинитель Саяхат Нурбеков перед началом прений запросил возобновить судебное следствие для заявления ходатайства в части квалификации обвинения в отношении второго подсудимого Бахытжана Байжанова.