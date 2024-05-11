14 затопленных домов осталось в Кульсары

В городе Кульсары по состоянию на 11 мая, 14:00, подтопленными остаются лишь 14 домов и 7 объектов бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Как сообщают в пресс-службе МЧС РК, за прошедшие сутки в городе Кульсары Атырауской области спасатели МЧС откачали более 200 тысяч кубометров воды.

"Ранее в период паводка в зоне затопления находились 2920 частных жилых домов. Работы по откачке талых вод осуществляют сотрудники МЧС, прибывшие из Мангистауской, Алматинской, Актюбинской, Туркестанской, Кызылординской областей и города Шымкент. Также в регионе ведут ежечасный мониторинг уровня воды в реке Жайык", – говорится в сообщении.

В эвакопунктах Атырауской области на сегодняшний день находятся 504 человека, среди них 280 детей.



Накануне в область прибыл министр по ЧС Чингис Аринов. По итогам заседания оперативного штаба ДЧС региона глава ведомства поручил выставить дополнительные наблюдательные посты близ дамб в селах Индерского и Махамбетского районах, которые не пропускают в населенные пункты прибывающую воду.

4 мая 2024 года сообщалось, что в городе Кульсары удалось осушить 2723 жилых двора.