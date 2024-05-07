В Кульсары предстоит подключить к газовой линии около 400 абонентов

В городе Кульсары ведутся работы по подключению к газовой линии порядка 400 абонентов, сообщает Zakon.kz.

Такие данные в своем Telegram-канале передает оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

"Помимо подключения к газу заново, ведутся работы по соединению разрывов на линиях, изменению системы линии газоснабжения, подключению их к новым линиям. По нашим расчетам, осталось около 400 абонентов, ожидающих подключения к линии газа. Если считать квартиру в многоэтажном доме за одного абонента, то работы выполнены на 85%", – уточнил директор ТОО "Жылыойгаз" Галым Жакашев.

Вместе с тем пресс-служба МЧС РК опубликовала фотографии спасателей, которые на сегодняшний день трудятся в городе Кульсары.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Фото: пресс-служба МЧС РК

Накануне в ведомстве рассказали о ситуации в Кульсары.