В Кульсары предстоит подключить к газовой линии около 400 абонентов
Фото: пресс-служба МЧС РК
В городе Кульсары ведутся работы по подключению к газовой линии порядка 400 абонентов, сообщает Zakon.kz.
Такие данные в своем Telegram-канале передает оперативный штаб по ЧС Атырауской области.
"Помимо подключения к газу заново, ведутся работы по соединению разрывов на линиях, изменению системы линии газоснабжения, подключению их к новым линиям. По нашим расчетам, осталось около 400 абонентов, ожидающих подключения к линии газа. Если считать квартиру в многоэтажном доме за одного абонента, то работы выполнены на 85%", – уточнил директор ТОО "Жылыойгаз" Галым Жакашев.
Вместе с тем пресс-служба МЧС РК опубликовала фотографии спасателей, которые на сегодняшний день трудятся в городе Кульсары.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Фото: пресс-служба МЧС РК
Накануне в ведомстве рассказали о ситуации в Кульсары.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript