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Законодательство РК

В Кульсары предстоит подключить к газовой линии около 400 абонентов

Кульсары, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 08:57 Фото: пресс-служба МЧС РК
В городе Кульсары ведутся работы по подключению к газовой линии порядка 400 абонентов, сообщает Zakon.kz.

Такие данные в своем Telegram-канале передает оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

"Помимо подключения к газу заново, ведутся работы по соединению разрывов на линиях, изменению системы линии газоснабжения, подключению их к новым линиям. По нашим расчетам, осталось около 400 абонентов, ожидающих подключения к линии газа. Если считать квартиру в многоэтажном доме за одного абонента, то работы выполнены на 85%", – уточнил директор ТОО "Жылыойгаз" Галым Жакашев.

Вместе с тем пресс-служба МЧС РК опубликовала фотографии спасателей, которые на сегодняшний день трудятся в городе Кульсары.

Кульсары, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 08:57

Фото: пресс-служба МЧС РК

Кульсары, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 08:57

Фото: пресс-служба МЧС РК

Накануне в ведомстве рассказали о ситуации в Кульсары.

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