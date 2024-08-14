Дожди с грозами, градом и шквалом надвигаются на Казахстан

Корреспондент Zakon.kz узнал у синоптиков о погоде, которая ожидается в предстоящий четверг, 15 августа 2024 года, по Казахстану.

Согласно прогнозу, по республике ожидается усиление ветра.

"Под влиянием фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами, градом и шквалом, на северо-западе, севере страны – сильные дожди... Днем в Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской, на юге Карагандинской, на юге, в пустынных районах Туркестанской области ожидается сильная жара". РГП "Казгидромет"

В Атырауской, Абайской, на востоке Улытауской и Жетысуской, на востоке Карагандинской, на юге, востоке, в центре Западно-Казахстанской, на северо-западе, в центре Восточно-Казахстанской, на западе Мангистауской, в южной половине Алматинской области сохранится высокая пожарная опасность.

В Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Улытауской, Жетысуской, на юге Актюбинской, на юго-западе Атырауской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, на западе, северо-западе, юге Абайской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики рассказали нам о погоде на 15, 16 и 17 августа 2024 года по Казахстану.