Бектенов о туризме: Иностранец только прилетит к нам и сразу сталкивается с назойливыми таксистами

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 14 мая жестко высказался о назойливых таксистах и ситуации с дорогами в регионах, которые тормозят развитие туризма в стране, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы правительства, инвестиции в туристскую отрасль страны демонстрируют положительную динамику роста – 53% по итогам прошлого года. При этом в некоторых регионах отмечается снижение темпов привлечения инвестиций – в Атырауской, Карагандинской, Жетысуской, Павлодарской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях.



"Глава государства поручал комплексно решить инфраструктурные вопросы и кардинально повысить качество сервиса, именно они тормозят развитие туризма. У нас очень много красивых мест, куда крайне сложно добраться. И ситуация никак не меняется. Взять, к примеру, Восточный Казахстан или озера Балхаш и Алаколь. Нет нормальных дорог и подъездных путей, стоянок у достопримечательностей, кемпингов. Туристы видят неухоженность территорий и отсутствие элементарных санитарных удобств", – подчеркнул премьер-министр Олжас Бектенов.

Он добавил, что низкая конкуренция на рынке также способствует завышению цен на услуги. И это никак не стимулирует представителей туристического бизнеса улучшать их качество.

"Логика у них простая – отдыхающие все равно приедут. Именно это снижает привлекательность страны для зарубежных туристов. Иностранец только прилетит к нам и сразу сталкивается с нашими назойливыми таксистами, у которых цель не комфортно и безопасно довезти до отеля, а максимально завысить цену поездки. Сколько раз акиматам поручалось решить вопрос цивилизованного транспортного обеспечения на вокзалах и в аэропортах, но результатов так и нет. Пока мы не переломим такие подходы, выездной туризм будет оставаться более популярным", – заявил Олжас Бектенов.

При этом, по мнению премьер-министра, природа и достопримечательности Казахстана дают огромные возможности для развития в стране экологического, культурного, паломнического и оздоровительного туризма. В связи с этим он поручил обеспечить инфраструктуру в туристических зонах и создать привлекательные условия для инвесторов. А бизнесу обеспечить бережное использование предоставляемых туристических территорий и качественный сервис при разумных ценах.

"Это также касается и расценок на авиа- и железнодорожные билеты. Кстати, одним из стимулов развития туризма может послужить использование малой гражданской авиации. Для этого Министерству транспорта необходимо пересмотреть ее инфраструктуру, создать условия для привлечения потенциальных инвесторов, проработать вопросы безопасности, а также изучить опыт как наших соседей, так и дальнего зарубежья", – считает Олжас Бектенов.

Он подчеркнул, что малая авиация весьма актуальна в условиях удаленности природных туристических зон нашей страны. Таким небольшим самолетам и вертолетам не нужны бетонные полосы, а только самый упрощенный вариант инфраструктуры. На такой технике быстрее добраться, к примеру, из Усть-Каменогорска в Катон или на Рахмановские ключи.

В целом он поручил:

министерствам транспорта, туризма и акиматам обеспечить завершение инфраструктурных проектов в зонах отдыха. Также совместно с фондом "Самрук-Казына" увеличить количество поездов и решить вопрос ценообразования на авиабилеты;

Министерству туризма и спорта совместно с акиматами регионов разработать новые проекты в целях развития агросельского и экотуризма;

акиматам проработать вопрос по новым местам дестинаций и точкам притяжения туристов. Также совместно с МВД и МЧС необходимо обеспечить подготовку туробъектов к летнему туристическому сезону и принять меры по безопасности отдыхающих.

Ранее министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев на заседании правительства рассказал о планах внедрить новую визу для иностранных граждан.

