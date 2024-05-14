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Маржикпаев не видит "конфликта интересов" бизнеса его жены в Боровом и Министерства туризма

гостиница, бизнес, министр культуры и спорта , фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 14:41 Фото: Zakon.kz
Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев на пресс-конференции в правительстве 14 мая рассказал, пользуется ли его супруга, у которой есть гостиничный бизнес, какими-либо привилегиями, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ермек Маржикпаев сообщил, что его семья занимается гостиничным бизнесом с 2008 года. Супруге министра принадлежит сеть отелей "Береке Бурабай" в курортной зоне Бурабай в Акмолинской области.

"Никакого отношения к Министерству туризма и спорта этот бизнес не имеет. До прихода на государственную службу, до 2008 года мы занимались этим бизнесом. В будущем году этому предприятию будет 30 лет. Это предприятие развивалось задолго до того, как я пришел на госслужбу", – отметил он.

При этом он заявил, что в этой ситуации никакого конфликта интересов нет.

"Какой конфликт интересов может быть у министра и тех маленьких отелей, которые там располагаются? Как это можно вообще представить? Этот вопрос задается периодически, но я не могу понять механизм, как можно связать между собой Министерство туризма и те объекты. Никакого конфликта интересов нет", – резюмировал Ермек Маржикпаев.

Ранее Ермек Маржикпаев высказался о дороговизне отдыха в Боровом.

14 мая министр туризма и спорта Казахстана Ермек Маржикпаев ответил, не повторится ли ситуация с некачественной формой и на летних Олимпийских играх в Париже.

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