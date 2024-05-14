Министр пообещал качественную форму спортсменам на ОИ в Париже

Министр туризма и спорта Казахстана Ермек Маржикпаев на брифинге в правительстве 14 мая ответил, не повторится ли ситуация с некачественной формой и на летних Олимпийских играх в Париже, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ситуацию с формой и кроссовками казахстанских спортсменов на Азиатских играх министр назвал "форс-мажором" и заявил, что после случившегося в министерстве провели разбор полетов.

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По его словам, на предстоящие Олимпийские игры в Париже спортивную форму для сборной подготовят заранее. Кроме того, шить ее будут за счет спонсорских средств.

"В январе была создана комиссия, в которую вошли олимпийские чемпионы, общественные деятели, представители СМИ. На первом этапе мы думали, что будет шквал каких-то предложений, но, к сожалению, очень малое количество дизайнеров вышло – всего шесть. Их предложения не удовлетворили комиссию, поэтому был объявлен второй этап конкурса, на который вышло 15 дизайнеров и появился лидер. Дело в том, что у нас всегда возникали проблемы с формой, это на всех олимпиадах такое было, поскольку форма появлялась буквально за 2-3 дня. Мы надеемся, что новая олимпийская форма появится в конце июня или в начале июля", – объяснил Ермек Маржикпаев.

Отметим, летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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