Депутат попросил правительство увеличить стипендии студентам рабочих профессий

Депутат Мажилиса Даулет Турлыханов в запросе на имя премьер-министра предложил увеличить размеры стипендий студентам рабочих профессий, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что президент Касым-Жомарт Токаев объявил 2025 год Годом рабочих профессий, поставив задачу реформирования системы технического и профессионального образования, а также продвижения в обществе идей трудолюбия и профессионализма. Однако в настоящее время наблюдается дефицит кадров.

"В ходе встреч с коллективами среднеобразовательных школ и учреждений технического и профессионального образования были подняты вопросы низкого уровня заработной платы технического персонала, которые вынуждены искать работу в других отраслях экономики. Для решения данного вопроса прошу рассмотреть возможность индексации заработной платы технических работников с учетом инфляции", – сказал Даулет Турлыханов.

Он подчеркнул, что вторым важным вопросом является увеличение размера государственной стипендии для обучающихся по рабочим профессиям в системе технического и профессионального образования. Парламент поддержал инициативу правительства по увеличению государственной стипендии, и на сегодня это 43 тыс. тенге.

"Данный размер стипендии по-прежнему недостаточен для полноценной поддержки студентов, осваивающих рабочие профессии. Предлагается рассмотреть вопрос назначения государственной стипендии студентам с результатами промежуточной аттестации на уровне "удовлетворительно" и выше, а также дополнительно увеличить размер стипендии для студентов, обучающихся по рабочим специальностям, которые сейчас в большом спросе", – заявил Даулет Турлыханов.

Еще одна проблема касается процесса лицензирования колледжей, которые сталкиваются с многочисленными бюрократическими барьерами. Длительные задержки препятствуют запуску новых образовательных программ и негативно сказываются на доступности образования. Кроме того, введение дополнительных замечаний после устранения ранее выявленных нарушений увеличивает сроки лицензирования от года до полутора лет.

"Для решения данной бюрократической волокиты предлагаю провести ревизию нормативных правовых актов и предусмотреть нормы с обязательным предоставлением всех недочетов (замечаний) в течение 45 дней со дня сдачи документов для получения лицензии", – предложил депутат.

Ранее сообщалось, что в Казахстане создана комиссия по проведению Года рабочих профессий.