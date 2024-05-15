Длительное время страдал от шизофрении: суд Шымкента направил убийцу на принудительное лечение

В Шымкенте вынесли приговор невменяемому мужчине, который выбросил ребенка с 3 этажа. Перед судом в убийстве малолетнего ребенка предстал дядя погибшего малыша. Заключением судебных экспертиз его признали психически больным и направили на принудительное лечение, передает Zakon.kz.

Резонансное дело в открытом порядке рассматривали в Межрайонном суде по уголовным делам. В ходе разбирательств выяснилось, что подсудимый решился на преступление, находясь в невменяемом состоянии: его разозлил плач ребенка. Как выяснилось, обвиняемый длительное время страдает от шизофрении. Государственный обвинитель просил направить подсудимого на принудительное психиатрическое лечение.

"Выводы судьи подтверждаются показаниями свидетелей, вещественными доказательствами, заключением нескольких судебных экспертиз. Прокурор просил освободить Мирзаханова от уголовной ответственности за совершение деяния, предусмотренного частью 3 статьи 99 Уголовного кодекса, в состоянии невменяемости, и назначить ему принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа и производство по делу прекратить. Потерпевшие и сторона защиты согласились с позицией прокурора", – сообщил корреспонденту Zakon.kz Абинур Карабаев, судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Шымкента.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Инцидент шокировал жителей Шымкента в ноябре 2023 года. Жуткое происшествие произошло в многоквартирном доме по улице Иляева. Учитывая диагноз подсудимого, суд приговорил обвиняемого к принудительному лечению в психиатрическом стационаре. Как долго он будет находиться под наблюдением врачей, точно неизвестно: все зависит от его состояния.

"У Мирзаханова диагноз был шизофрения. Он долгое время стоял на учете. Здесь также играет роль то, что человек неуравновешенный, то есть психически больной. Плач ребенка побудил его совершить такое преступление. Согласно законодательству Республики Казахстан, у нас уголовной ответственности подлежат только вменяемые лица. Невменяемые, то есть психически больные лица, освобождаются от ответственности. Но направляются на принудительное лечение в психиатрическую больницу с интенсивным наблюдением", – добавил судья.

К слову, малыш был долгожданным и единственным ребенком в семье. После падения ребенка в крайне тяжелом состоянии отвезли в областную детскую больницу. Его экстренно госпитализировали в реанимацию с многочисленными травмами, а после прооперировали. Несмотря на все усилия врачей, спасти ребенка не удалось.

Похожий инцидент произошел в Петропавловске в сентябре 2023 года. В полицию поступило сообщение, что в комнате на 5 этаже общежития по ул. Маяковского происходит драка. Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что в комнате находится мужчина, который запер дверь и угрожает выбросить ребенка из окна. В ходе совместной спасательной операции сотрудник ДЧС проник в комнату через окно, закрепившись на крыше общежития, повалил мужчину и открыл дверь, после чего в помещение проникли сотрудники СОБР. Полицейские обезвредили мужчину.

Задержанным оказался 23-летний житель СКО, находившийся в нетрезвом состоянии. Между ним и его 21-летней сожительницей произошел конфликт. Мужчина угрожал выбросить их совместного ребенка из окна. Малыш в результате инцидента не пострадал.