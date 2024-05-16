Казахстанцы могут бесплатно пройти новые курсы обучения

На образовательной платформе Skills Enbek, являющейся частью экосистемы Электронной биржи труда Enbek.kz, расширили бесплатные курсы для начинающих и продолжающих обучение, сообщает Zakon.kz.

Теперь казахстанцы могут обучиться Data Science, Python, интернет-безопасности, product и HR-менеджменту.

"Данные курсы представлены на государственном и русском языках, их продолжительность составляет 72 часа. Планируется, что по окончании курсов слушатели приобретут определенные цифровые навыки или дополнительные компетенции в конкретной профессиональной сфере", – рассказали 16 мая в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Курс "Data Scientist" предназначен для тех, кто стремится освоить область науки о данных. Цель курса – обеспечить всестороннее понимание ключевых аспектов Data Science, включая сбор, обработку, анализ данных, а также основы машинного обучения.

Курс "Python для начинающих" разработан специально для новичков и представляет собой введение в программирование на языке Python. Курс охватывает широкий спектр тем, начиная с основ синтаксиса Python и заканчивая работой с базами данных и введением в объектно-ориентированное программирование.

Курс "Специалист по интернет-безопасности" охватывает все ключевые аспекты интернет-безопасности, начиная с основных концепций и заканчивая наступательными и оборонительными стратегиями в цифровом пространстве. Цель курса – подготовить специалистов для эффективного предотвращения, обнаружения и реагирования на киберугрозы в различных сферах.

Курс "Продакт-менеджер" предназначен для тех, кто стремится развить карьеру в области управления продуктами. Данный курс включает необходимые знания и навыки для успешного старта в этой динамичной и востребованной сфере.

Курс "HR-менеджер" разработан специально для тех, кто только начинает свой профессиональный путь в области HR и хочет освоить основы управления персоналом. Курс предоставляет необходимые знания и навыки.

Skills Enbek предлагает широкий спектр бесплатных и платных курсов в различных областях, позволяющих казахстанцам приобретать новые навыки или совершенствовать существующие.

"Всего на платформе зарегистрировались более 408 тыс. казахстанцев, из которых свыше 51 тыс. – в 2024 году. Количество курсов на Skills Enbek достигло 488, из них 254 – бесплатные", – отметили в Минтруда.

Для пользователей предусмотрена выдача сертификата об освоении навыка, который автоматически будет отражен в резюме на Электронной бирже труда Enbek.kz.

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