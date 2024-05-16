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Законодательство РК

Условия выхода условно-досрочно для Бишимбаева разъяснили в Минюсте

суд, УДО, Минюст , фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 11:44 Фото: Telegram-канал Верховного суда РК
Вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова в кулуарах Сената 16 мая назвала условия выхода по УДО для экс-министра Куандыка Бишимбаева, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, может ли он вообще рассчитывать на это и при каких условиях.

"По условно-досрочному освобождению у нас такая возможность предусматривается. Эта возможность устанавливается при наличии обстоятельств, которые положительно характеризуют лицо, которое отбывает наказание. В кейсе с тяжкими преступлениями минимальный срок, который позволяет и дает право, – это 2/3. Да, действительно, там требуется согласие потерпевшей стороны в данном случае, но я еще раз хотела подчеркнуть, что это будет прерогатива решения суда. Второе, нам нужно дождаться вступления в силу конкретно по данному приговору. Поэтому на этой стадии сейчас комментарии какие-то я не могу давать", – сказала Ботагоз Жакселекова.

По ее словам, при принятии такого решения учитывается ряд факторов.

"Наряду с поведением, условиями отбывания наказания, в совокупности они все рассматриваются в суде. Ходатайство пишет учреждение, где находится отбывающее наказание лицо", – заявила спикер.

Прокомментировала она и вопрос о том, может ли Бишимбаев выйти на свободу по состоянию здоровья.

"Это тоже делается по решению суда, в зависимости от состояния здоровья. Сейчас я не смогу вам точно прокомментировать статьи. Обязательно все разъясним. У нас все эти случаи расписаны. Но в любом случае это всегда будет решение суда", – резюмировала вице-министр.

13 мая судья-координатор по взаимодействию со СМИ Алма Есымова на пресс-конференции после судебного процесса по делу Бишимбаева рассказала, в каком случае он сможет подать на условно- досрочное освобождение.

Куандыка Бишимбаева суд приговорил к 24 годам лишения свободы.

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