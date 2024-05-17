Земельные участки в безопасной зоне Кульсары предложили выдать пострадавшим от паводков

По информации Оперштаба по ЧС Атырауской области, около 14 домов, расположенных в микрорайоне "Болашак", больше месяца остаются в воде. Жителям предложили выдать земельные участки в безопасной зоне Кульсары, сообщает Zakon.kz.

По словам акима Жылыойского района, почти 14 домов микрорайона расположены в низменности. Поэтому, несмотря на усиленную откачку воды, вода с территории уходит очень медленно.



В связи этим аким Жылыойского района Жумабек Каражанов предложил жителям подтопленных домов мкр. Болашак выделить земельные участки в возвышенной части города для строительства новых домов.

"Я предлагаю жителям вместо переброски паводковой воды в канал выделить земельные участки в безопасной части города Кульсары. Перед этим мы рассчитаем все расходы, которые могут у нас возникнуть. Сами жители не против такого предложения. Сейчас мы подготовим необходимые документы и акты. В случае согласия жителей на выдачу земельных участков в безопасной части города пригласим оценочную компанию и начнем работы в этом направлении", – заявил Жумабек Каражанов.

Отмечается, что в городе Кульсары подготовлены результаты оценки ущерба более 200 домов, пострадавших от паводков. В ближайшее время начнется выплата компенсаций жителям, заключившим меморандум с акиматом Жылыойского района.





Ранее в Минфине высказались об оценке ущерба от паводков для жителей Кульсары.