Забрасывал льва камнями в Алматы на глазах у детей: зоопарк сделал заявление и обратился в полицию
Согласно официальному разъяснению, специалисты уже обратились в полицию.
"Заявление зарегистрировано в Управлении полиции Медеуского района. О результатах сообщим дополнительно".Пресс-служба зоопарка Алматы
Сотрудники в очередной раз подчеркивают, что бросать камни в вольер категорически запрещено и опасно для животных.
"На территории зоопарка нельзя дразнить животных, бросать посторонние предметы, кормить их, перелезать через ограждения, стучать по стеклу и оставлять мусор. Просим всех соблюдать правила и показывать правильный пример детям".Пресс-служба зоопарка Алматы
Также сказано, что после случившегося в зоопарке будет усилено информирование о правилах поведения.
С грустью приходится отметить, что бережное отношение к природе и животным оставляет желать лучшего не только в Алматы. К примеру, на днях в зоопарке Шымкента ребенок гонял животных по вольеру ради "фото на память". Кроме того, в Семее взрослые на глазах у детей забросали камнями вольер со львами. Этот возмутительный инцидент вызвал общественный резонанс. Через несколько дней стало известно, что мужчин задержали: к происшествию причастны двое мужчин – 36 и 29 лет.