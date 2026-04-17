#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+7°
$
471.46
555.38
6.18
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
События

Забрасывал льва камнями в Алматы на глазах у детей: зоопарк сделал заявление и обратился в полицию

Алматинский зоопарк, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2026 16:22
Администрация Алматинского зоопарка выступила с заявлением по поводу инцидента, в ходе которого один из посетителей на глазах у детей бросал камни в сторону льва, сообщает Zakon.kz.

Согласно официальному разъяснению, специалисты уже обратились в полицию.

"Заявление зарегистрировано в Управлении полиции Медеуского района. О результатах сообщим дополнительно".Пресс-служба зоопарка Алматы

Сотрудники в очередной раз подчеркивают, что бросать камни в вольер категорически запрещено и опасно для животных.

"На территории зоопарка нельзя дразнить животных, бросать посторонние предметы, кормить их, перелезать через ограждения, стучать по стеклу и оставлять мусор. Просим всех соблюдать правила и показывать правильный пример детям".Пресс-служба зоопарка Алматы

Также сказано, что после случившегося в зоопарке будет усилено информирование о правилах поведения.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2026 16:22
"Лезут к лебедям и рвут цветы": в Ботсаду Алматы ужесточили охрану и контроль за посетителями

С грустью приходится отметить, что бережное отношение к природе и животным оставляет желать лучшего не только в Алматы. К примеру, на днях в зоопарке Шымкента ребенок гонял животных по вольеру ради "фото на память". Кроме того, в Семее взрослые на глазах у детей забросали камнями вольер со львами. Этот возмутительный инцидент вызвал общественный резонанс. Через несколько дней стало известно, что мужчин задержали: к происшествию причастны двое мужчин – 36 и 29 лет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: