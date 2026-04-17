Забрасывал льва камнями в Алматы на глазах у детей: зоопарк сделал заявление и обратился в полицию

Администрация Алматинского зоопарка выступила с заявлением по поводу инцидента, в ходе которого один из посетителей на глазах у детей бросал камни в сторону льва, сообщает Zakon.kz.

Согласно официальному разъяснению, специалисты уже обратились в полицию.

"Заявление зарегистрировано в Управлении полиции Медеуского района. О результатах сообщим дополнительно". Пресс-служба зоопарка Алматы

Сотрудники в очередной раз подчеркивают, что бросать камни в вольер категорически запрещено и опасно для животных.

"На территории зоопарка нельзя дразнить животных, бросать посторонние предметы, кормить их, перелезать через ограждения, стучать по стеклу и оставлять мусор. Просим всех соблюдать правила и показывать правильный пример детям". Пресс-служба зоопарка Алматы

Также сказано, что после случившегося в зоопарке будет усилено информирование о правилах поведения.

С грустью приходится отметить, что бережное отношение к природе и животным оставляет желать лучшего не только в Алматы. К примеру, на днях в зоопарке Шымкента ребенок гонял животных по вольеру ради "фото на память". Кроме того, в Семее взрослые на глазах у детей забросали камнями вольер со львами. Этот возмутительный инцидент вызвал общественный резонанс. Через несколько дней стало известно, что мужчин задержали: к происшествию причастны двое мужчин – 36 и 29 лет.