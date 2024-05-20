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В Астане перекрыли проезд к остановке

В Астане перекрыли проезд к остановке, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 12:10 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Астане из-за дорожных работ по проспекту Тәуелсіздік в направлении проспекта Кошкарбаева перекрыт проезд к одной из остановок. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе City Transportation Systems.

В компании обратились с заявлением к пассажирам.

"В связи с проведением дорожных работ перекрыт проезд к остановочному пункту "Әзірет Сұлтан мешіті" по проспекту Тәуелсіздік в направлении проспекта Кошкарбаева. В связи с этим маршруты № 3, 4, 4А, 19, 40 временно не осуществляют посадку/высадку пассажиров на данном остановочном пункте".City Transportation Systems
City Transportation Systems обращение остановка дороги, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 12:10

Фото: City Transportation Systems

Также отмечено, что изменений в схеме движения маршрутов нет.

"Маршруты курсируют согласно утвержденной схеме. Приносим свои извинения за доставленные неудобства".City Transportation Systems

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18 мая 2024 года в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны рассказали о проведении ремонта на нескольких столичных улицах.

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