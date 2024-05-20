В Астане перекрыли проезд к остановке
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Астане из-за дорожных работ по проспекту Тәуелсіздік в направлении проспекта Кошкарбаева перекрыт проезд к одной из остановок. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе City Transportation Systems.
В компании обратились с заявлением к пассажирам.
"В связи с проведением дорожных работ перекрыт проезд к остановочному пункту "Әзірет Сұлтан мешіті" по проспекту Тәуелсіздік в направлении проспекта Кошкарбаева. В связи с этим маршруты № 3, 4, 4А, 19, 40 временно не осуществляют посадку/высадку пассажиров на данном остановочном пункте".City Transportation Systems
Фото: City Transportation Systems
Также отмечено, что изменений в схеме движения маршрутов нет.
"Маршруты курсируют согласно утвержденной схеме. Приносим свои извинения за доставленные неудобства".City Transportation Systems
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