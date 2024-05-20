В Астане перекрыли проезд к остановке

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

В Астане из-за дорожных работ по проспекту Тәуелсіздік в направлении проспекта Кошкарбаева перекрыт проезд к одной из остановок. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе City Transportation Systems.

Следите за новостями zakon.kz в: