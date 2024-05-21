Бектенов правительству: Нам нужны новые и смелые подходы в торговой политике

Премьер-министр Олжас Бекетов поручил правительству расширить рынки сбыта казахстанской продукции и оказать поддержку отечественным экспортерам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На заседании правительства 21 мая он отметил, что увеличение объемов несырьевого экспорта является одним из ключевых факторов диверсификации экономики. Так, показатели прошлого года продемонстрировали неплохой прирост, целевой индикатор был не только достигнут, но и перевыполнен на 3%.

"В текущем году планка поднята еще выше – до 37,7 млрд долларов. А по итогам 2025 года объем экспорта обработанной продукции и услуг должен быть доведен до 41 млрд долларов. В то же время мы должны ставить еще более амбициозные цели и стремиться к перевыполнению данных планов. Важно, чтобы к данной работе подключились все профильные министерства, акиматы, а особенно бизнес. Мы должны качественно изменить структуру несырьевого экспорта в сторону высоких переделов", – заявил премьер-министр Олжас Бектенов.

По его словам, рост экспорта услуг идет устойчиво – порядка 30% за прошлый год, а экспорт несырьевых товаров за данный период снизился на 5,7%. Вместе с тем импорт товаров вырос на 21,5%.

"Как видим, разница больше чем в два раза, что ухудшает торговый баланс. Поэтому необходимо увеличивать производство и экспорт товаров высокого передела. Перспективы и возможности для этого есть", – сказал Олжас Бектенов.

Он подчеркнул, что правительство должно активно поддерживать отечественных производителей и экспортеров, расширять рынки сбыта казахстанской продукции.

"Для этого необходимо более эффективно продвигать экспорт за рубежом. Поэтому в некоторые страны-партнеры направляются наши торговые представители. Однако эта работа идет медленно и ее надо значительно активизировать. Например, на прошлой неделе мы с заместителем премьера Госсовета КНР обстоятельно обсудили вопросы расширения торговых отношений с Китаем. Это направление очень перспективно. В этой связи министерствам торговли, иностранных дел и финансов поручаю обеспечить до 1 июля отправку торговых представителей в Пекин и полную готовность к открытию в СУАР торгового представительства", – добавил премьер-министр Олжас Бектенов.

По его мнению, особый упор необходимо сделать на поддержку экспорта товаров среднего и высокого переделов. А для этого важно усилить существующие программы поддержки экспорта, стимулировать инновации и расширять производства. И здесь большую роль должен сыграть комплекс мер по поддержке отечественных товаропроизводителей, который сейчас прорабатывается.

"В целом нам реально нужны новые и смелые подходы в торговой политике. В этой связи поручаю Министерству торговли и интеграции совместно с министерствами иностранных дел и промышленности, а также другими заинтересованными госорганами и организациями в месячный срок проработать вопрос диверсификации рынков экспорта казахстанских товаров, а к 1 августа этого года внести конкретный план действий по дальнейшему увеличению объема несырьевого экспорта", – поручил глава правительства РК.

Среди прочих поручений:

Министерству торговли совместно с министерствами иностранных дел и отраслевыми министерствами в системном порядке вести на постоянной основе мониторинг требований к импортерам во всех экспортоориентированных странах и своевременно информировать бизнес;

совместно с заинтересованными госорганами на постоянной основе проводить работу по снижению барьеров для экспортеров, особенно упрощению и цифровизации административных и таможенных процедур как внутри страны, так и за рубежом;

Министерству транспорта и далее совершенствовать транспортно-логистическую инфраструктуру, необходимую для эффективного экспорта несырьевых товаров.



Координацию всей работы он закрепил за своим заместителем – Сериком Жумангариным.

Ранее на заседании правительства министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев рассказал, что в этом году расширилась география экспорта отечественных товаров до 135 стран. Увеличились поставки готовой продукции в азиатские страны: Китай – 8%, Южную Корею – 26%, Вьетнам – 46%.

