Могут ли в Казахстане отказаться от ЕНТ, рассказали в Миннауки

Фото: Национальный центр тестирования

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на пресс-конеференции в правительстве 21 мая прокомментировал вопрос о том, могут ли в Казахстане отказаться от проведения Единого национального тестирования в пользу традиционных экзаменов, сообщает Zakon.kz.

Саясат Нурбек признал, что в обществе идет большая дискуссия по поводу необходимости проведения ЕНТ. "Какой-то стандарт должен быть, чтобы хотя бы замер делался. Что делается сейчас министерством? С 2021 года был запущен большой проект при поддержке Всемирного банка по реорганизации формата ЕНТ, и самое главное – по радикальной переработке содержания тестовых вопросов. В позапрошлом году мы работали по двум направлениям, первое – подготовка тестов по принципиально новому формату, содержательно должны были переработать все вопросы. Буквально на прошлой неделе завершился компонент", – указал министр. Подготовку теста осуществляла всемирно известная французская компания. "350 тестологов по новой модели подготовлены, я сам провел совещание с ними. Второе направление – работа с группой финских компаний по содержанию вопросов. Эта группа обученных тестологов начнет готовить вопросы по новой методике, приближенной к формату SIT. Это международно признанный тест. Когда мы наработаем базу, нам необходимом минимально 50 тыс. вопросов разработать, чтобы мы могли пилотировать формат нового ЕНТ. Я должен здесь оговориться – мы должны идти очень поступательно, аккуратно, потому что резкое изменение формата тоже приведет к большим проблемам, нужно подготовить старшеклассников", – добавил глава Миннауки и высшего образования. Планируется также, по его словам, изменить сам формат тестирования. "Это начнется у нас с этого года. Подготовка к большому пилоту. Пилотировать мы начнем, скорее всего, в следующем году, это не коснется сразу изменения формата ЕНТ, а в каком-то определенном пилотном режиме запустим. И постепенно мы перейдем к международному стандарту SIT – это каждый абитуриент сам выбирает место, время тестирования, готовится, сдает, получает сертификат – с ним поступает. То есть ЕНТ остается, поменяется форма: будет радикально пересмотрено содержание и сам подход к организации теста. Он теперь будет индивидуальный, абитуриент в своем формате в удобном режиме будет сдавать тест", – резюмировал Саясат Нурбек. 6 марта в Министерстве науки и высшего образования рассказали, как абитуриенты будут сдавать ЕНТ в этом году. Читайте также Единый экзамен по казахскому языку: будут ли негативные последствия для не сдавших учеников В МВД назвали самые частые причины ДТП на дорогах Казахстана Вода из России перестала прибывать в реку Жайык в Атырауской области

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