Как будет выглядеть новый район в Астане

Стало известно, как в Астане планируют поделить район Алматы и образовать новый, шестой, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Заместитель акима Астаны Нурлан Нуркенов отметил, что район Алматы разделят на две части. Северная сторона сохранит свои исторические части и наименование, площадь после разделения составит 8518 га. Площадь южной части, которая станет новым административным районом, будет составлять 6953 га.

"Границу между данными двумя административными единицами предложено провести следующим образом: начиная от моста "Архар" на восток, она будет следовать вдоль проспекта Кошкарбаева до точки пересечения железнодорожной линии. Далее граница будет направлена на юго-восток до железной дороги до границ города", – рассказал Нурлан Нуркенов.

Фото: скриншот с видео

После замакима добавил, что район Алматы является самым густонаселенным и быстроразвивающимся. К 2035 году численность населения района увеличится с 390 тыс. до 659 тыс. человек. Жилищный фонд также увеличится в два раза, возрастет строительство социальных объектов и, соответственно, получит развитие инженерно-транспортная инфраструктура. В связи с этим и было предложено изменить границы существующего района.



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21 апреля председатель маслихата Астаны Ерлан Каналимов инициировал создание шестого района в столице. 26 апреля было подготовлено постановление акимата и решение маслихата "Об образовании нового района, установлении и изменении границ районов города Астаны".