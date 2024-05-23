Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Как будет выглядеть новый район в Астане

Как будет выглядеть новый район в Астане , фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 12:17 Фото: primeminister.kz
Стало известно, как в Астане планируют поделить район Алматы и образовать новый, шестой, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Заместитель акима Астаны Нурлан Нуркенов отметил, что район Алматы разделят на две части. Северная сторона сохранит свои исторические части и наименование, площадь после разделения составит 8518 га. Площадь южной части, которая станет новым административным районом, будет составлять 6953 га. 

"Границу между данными двумя административными единицами предложено провести следующим образом: начиная от моста "Архар" на восток, она будет следовать вдоль проспекта Кошкарбаева до точки пересечения железнодорожной линии. Далее граница будет направлена на юго-восток до железной дороги до границ города", – рассказал Нурлан Нуркенов.
Как будет выглядеть новый район в Астане , фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 12:17

Фото: скриншот с видео

После замакима добавил, что район Алматы является самым густонаселенным и быстроразвивающимся. К 2035 году численность населения района увеличится с 390 тыс. до 659 тыс. человек. Жилищный фонд также увеличится в два раза, возрастет строительство социальных объектов и, соответственно, получит развитие инженерно-транспортная инфраструктура. В связи с этим и было предложено изменить границы существующего района.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 12:17
Когда в Астане появится новый шестой район
, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 12:17

21 апреля председатель маслихата Астаны Ерлан Каналимов инициировал создание шестого района в столице. 26 апреля было подготовлено постановление акимата и решение маслихата "Об образовании нового района, установлении и изменении границ районов города Астаны".

Читайте также

Генпрокурор Казахстана сделал важное заявление о лесных пожарах
Генпрокурор Казахстана сделал важное заявление о лесных пожарах
Казахстанским водителям напомнили главное правило
Казахстанским водителям напомнили главное правило
Стало известно, когда пострадавшим от паводков жителям Кульсары построят новые дома
Стало известно, когда пострадавшим от паводков жителям Кульсары построят новые дома
Тамила Языкова
Астана акимат 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Дождь со снегом и похолодание вновь вернутся в Казахстан
Дождь со снегом и похолодание вновь вернутся в Казахстан
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Выпуск новой 10-тысячной купюры, как быстро нужно будет сдать старые банкноты, рассказали в Нацбанке РК
Выпуск новой 10-тысячной купюры: как быстро нужно будет сдать старые банкноты, рассказали в Нацбанке РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: