В Астане – снег, в Алматы и Шымкенте – без осадков: прогноз погоды на 28-30 мая

Корреспондент Zakon.kz узнал, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 28 по 30 мая 2024 года.

По данным РГП "Казгидромет", в столице ожидается снег, а в двух крупнейших мегаполисах страны будет без осадков.

В Астане:

28 мая – переменная облачность, ночью – осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный, западный, 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 тепла, на поверхности почвы заморозки -1°С, днем +12+14°С;

– переменная облачность, ночью – осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный, западный, 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 тепла, на поверхности почвы заморозки -1°С, днем +12+14°С; 29 мая – переменная облачность, днем – дождь, гроза. Ветер юго-западный, 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +18+20°С;

– переменная облачность, днем – дождь, гроза. Ветер юго-западный, 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +18+20°С; 30 мая – переменная облачность, временами дождь, днем – гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +14+16°С.

В Алматы:

28 мая – переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +22+24°С;

– переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +22+24°С; 29-30 мая – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +20+22°С.

В Шымкенте:

28-29 мая – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +25+27°С;

– переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +25+27°С; 30 мая – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +27+29°С.

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