Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Минэнерго: Строительство ТЭЦ в Кокшетау начнется летом

МЭ, Казахстан, ТЭЦ, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 14:30 Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах правительства 28 мая 2024 года назвал сроки строительства ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Станции будет строить российская компания "Интер РАО", сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, когда начнется строительство трех станций.

"Летом текущего года. Цена не изменилась", – сказал в ответ Алмасадам Саткалиев, говоря о проекте строительства ТЭЦ в Кокшетау.

Параллельно, по его словам, идет активный процесс разработки расширенного технико-экономического обоснования по ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске.

"До конца года мы планируем утвердить. И в соответствии с графиком, наверное, уже без задержки, в следующем году также приступим к строительству данных ТЭЦ. Это угольные станции, которые имеют возможность работы и на газовом топливе. То есть у них будет режим, который при смене форсунок позволит работать на газовом", – резюмировал Алмасадам Саткалиев.

9 ноября 2023 года заместитель премьер-министра Серик Жумангарин на пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России заявил, что ожидается подписание документов по участию российской стороны в реализации проектов трех ТЭЦ в Казахстане.

Заместитель премьер-министра Роман Скляр сообщил, что россияне будут строить ТЭЦ под ключ.

16 января 2024 года глава "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов озвучил ориентировочные суммы по строительству ТЭЦ в трех городах Казахстана. Речь идет о 270-330 млрд тенге по каждой ТЭЦ.

Читайте также

В последние дни весны в Шымкенте ожидается жара до +30 градусов, а в Астане – дожди
В последние дни весны в Шымкенте ожидается жара до +30 градусов, а в Астане – дожди
Каким еще странам могут доверить строительство АЭС в Казахстане
Каким еще странам могут доверить строительство АЭС в Казахстане
Шарлапаев призвал развивать промышленность: На всех коробок Glovo или "Яндекса" не хватит
Шарлапаев призвал развивать промышленность: На всех коробок Glovo или "Яндекса" не хватит
Мадина Мамырханова
Россия Саткалиев Алмасадам Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
земельный участок, ИЖС, 10 соток, строительство,. дом
Бесплатные 10 соток: кто из казахстанцев получит землю в 2024 году
в Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
В Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
петиция
За рост доходов народа – новая петиция набирает обороты в РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: