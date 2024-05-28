Минэнерго: Строительство ТЭЦ в Кокшетау начнется летом

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах правительства 28 мая 2024 года назвал сроки строительства ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Станции будет строить российская компания "Интер РАО", сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, когда начнется строительство трех станций.

"Летом текущего года. Цена не изменилась", – сказал в ответ Алмасадам Саткалиев, говоря о проекте строительства ТЭЦ в Кокшетау.

Параллельно, по его словам, идет активный процесс разработки расширенного технико-экономического обоснования по ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске.

"До конца года мы планируем утвердить. И в соответствии с графиком, наверное, уже без задержки, в следующем году также приступим к строительству данных ТЭЦ. Это угольные станции, которые имеют возможность работы и на газовом топливе. То есть у них будет режим, который при смене форсунок позволит работать на газовом", – резюмировал Алмасадам Саткалиев.

9 ноября 2023 года заместитель премьер-министра Серик Жумангарин на пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России заявил, что ожидается подписание документов по участию российской стороны в реализации проектов трех ТЭЦ в Казахстане.

Заместитель премьер-министра Роман Скляр сообщил, что россияне будут строить ТЭЦ под ключ.

16 января 2024 года глава "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов озвучил ориентировочные суммы по строительству ТЭЦ в трех городах Казахстана. Речь идет о 270-330 млрд тенге по каждой ТЭЦ.